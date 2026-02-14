習近平出席春節團拜會2次提到台灣　設台灣光復紀念日列政績

農曆春節將至，中國國務院今（14）日上午在北京舉行2026年春節團拜會。國家主席習近平在講話中2度提到台灣，包括向台灣民眾拜年，並提及了全國人大常委會去年通過決定將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。

《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，稱「代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年」。

這場約2,000多名各界人士齊聚一堂的團拜會，由國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等正國級領導人出席。