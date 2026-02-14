習近平出席春節團拜會2次提到台灣　設台灣光復紀念日列政績

農曆春節將至，中國國務院今（14）日上午在北京舉行2026年春節團拜會。國家主席習近平在講話中2度提到台灣，包括向台灣民眾拜年，並提及了全國人大常委會去年通過決定將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。
《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，稱「代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年」。
這場約2,000多名各界人士齊聚一堂的團拜會，由國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等正國級領導人出席。
習近平強調，「即將過去的乙巳蛇年，是很不平凡的一年」。面對複雜多變的國際國內形勢，大陸迎難而上、砥礪前行，推動黨和國家事業取得新進展新成效，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，大陸經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。
習在講話中回顧過去一年稱，中共召開黨的20屆四中全會，擘畫「十五五」發展藍圖；隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」；設立台灣光復紀念日；慶祝西藏自治區成立60周年與新疆維吾爾自治區成立70周年；在粵港澳三地聯合舉辦第十五屆全國運動會。
圖為2025年9月3日，紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會在北京舉行。（圖／新華社）
習還稱，中國提出全球治理倡議，成功舉辦上合組織天津峰會、全球婦女峰會，「積極推動構建人類命運共同體，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量」。並堅定不移推進全面從嚴治黨，紮實開展深入貫徹中央8項規定精神學習教育，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效，政治生態和社會風氣持續向好。
習強調，「一年來的收獲沈甸甸，這是全黨全國各族人民共同努力的結果」。只要保持戰略定力，一步一個腳印堅定朝前走，一個階段一個階段紮實推進，黨和國家事業就一定會不斷積小勝為大勝，目標就一定能實現。
習又指，2026年是中共成立105周年，是「十五五」開局之年。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，保持社會和諧穩定，持之以恆推進全面從嚴治黨，努力實現「十五五」良好開局。
