內地網紅「100%純牛肉」竟有多種添加物 市監局介入仍拒賠予消費者

據內地《九派新聞》報道，山東的姓邢男事主於去年11月，向有240萬粉絲的主播「大鑫」的直播間購買了4袋肥牛卷，合共179.8元。他收貨後烹調享用時，發現「味道不對」，覺得很鹹，連忙查看肥牛卷的配料表。結果除牛肉外，原來還含有飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉、海藻酸鈉及焦磷酸鈉等其他物質，「看配料表才發現不是純牛肉」。

內地近日發生一宗「合成牛肉」事件，引起市監局關注並處罰相關人士。事涉網上平台主播，在直播中推銷「100%純牛肉」，並稱「假一賠萬，支持任何機構檢測」。但該「純牛肉」的成份表中，寫明含有大豆蛋白及變性澱粉等其他物質。

邢男向客服投訴，對方拒絕退款，稱品質沒有問題，並附上檢測報告稱產品中沒有鴨肉、雞肉及豬肉，確實是牛肉。2月6日，山東聊城莘縣市場監督管理局以虛假宣傳為由，對「大鑫」所在公司「聊城市鼎友文化傳媒有限公司」處罰6.5萬元(人民幣、下同)，指涉案產品的標籤配料表顯示其後成份，而當事人在直播中把合成牛肉宣稱為「純牛肉」的行為，構成「通過直播對商品作虛假宣傳」的違法事實。

據報「大鑫」在直播間連結共買出397單，每單89.9元，合計銷售額35690.3元，「大鑫」收取當中10%佣金，共計收取3,569元。據報由於聊城市鼎友文化傳媒有限公司向市監局表明拒絕調解，該局已終止調解，並建議消費者採取法律行動，事主表示，「按照法律規定，他應該賠我500元，我準備起訴」。

辯稱「不應該供應商或者廠家寫出來什麼，就放心去讀」

「大鑫」雖發片道歉，指做錯了就該罰，但強調是講解產品環節出問題，堅持產品符合標準，「不應該供應商或者廠家寫出來什麼，就放心去讀，因為有很多違禁詞不能出現在直播間講解產品當中，我對自己專業知識的不足承認錯誤」，但稱不認同有人在此事上對他進行敲詐勒索。