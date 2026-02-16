高雄宮廟煙火失控射人群　民眾驚恐逃命　網民：星球大戰(有片)

台灣高雄有宮廟於上周六(14日)情人節舉辦的大型煙火表演發生意外，部分煙火失控射向人群，嚇得民眾驚恐四散，倉皇逃命。有煙火跌落草叢後點燃雜草，幸好現場有人及時用水熄滅火種，未有受傷報告。有網民形容如電影《星球大戰》(Star War)。消防部門指，活動與規劃不符，將依法追究主辦單位；警方亦已介入調查。

事發14日晚，高雄市左營區太子宮在蓮池潭舉辦煙火活動，當地報道指，發生意外的區域位於高雄物產館後方，並引述現場民眾指，主辦單位未有劃出煙火落點範圍，只是圍封設置了煙火的吊臂車。網上影片顯示，大批民眾正觀賞煙火表演，但俗稱「風火輪」的旋轉裝置施放煙火後，有部分煙火失控直射向人群之中，現場陷入一片恐慌，觀眾慌忙走避。分享影片的網民影容情況如《星際大戰》(香港譯「星球大戰」)，又於影片結尾指：「大家都平安，隨身攜帶的水也拿去救火了」。