成都女4萬元打造「黃金甲」　美甲師：掉了責任不在我(有片)

黃金美甲成為部分年輕人新年新潮消費，成都一名女子在春節前以足金(含金量不低於99%的黃金)打造「黃金美甲」，光是黃金成本就4萬元人民幣(下同)，引發內地網民議論，負責的美甲師表明：「如果掉了，不在我們的責任範圍內。」
綜合《紅星新聞》、《大象新聞》等內地媒體15日報道，春節前一名女子帶來6克多、市價近1萬元的金飾讓美甲師點綴在指甲上，女子稱：「是我以前的耳釘、項鏈，不常戴了。現在做到指甲上，手工費花了1,200元。」。記者以消費者身份咨詢成都一間高級美甲店，店員向記者發了做過「黃金甲」的顧客圖片和影片。據指，早於1月就有名男顧客拿來價值4萬元的金飾，給妻子讓美甲店幫忙切割後做美甲，美甲師說：「做她這款的手工費是1,360元。」鑒於當前黃金價格較高，大多數美甲店都要求顧客自備金飾、碎金、金沙來店加工。
美甲店：會根據製作工藝的難易收費
店員又指，會根據製作工藝的難易來收取費用，包含款式費、飾品費、黃金加工費等，整體美甲的價格區間在600元至1,500元。美甲師表示：「操作難度並不大，與普通裝飾品相似。主要是黏得牢不牢。最長能維持1個月，但如果掉了，不在我們的責任範圍內。」
「黃金甲」經報道後引起大批網民議論，但反應兩極，有人紛紛表示羨慕「好美的黃金美甲」、「好漂亮」、「真的很美妙呀」、「好富貴啊」，亦有人嗤之以鼻：「好難看」、「掉到馬桶裡，她撈還是不撈」、「畸形審美」、「理解不了」。