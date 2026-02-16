農曆新年2026｜「扮情侶」服務除夕收費1500元 應付長輩催婚

隨著農曆新年來臨，內地有不少年輕人擔心回家被父母或親戚催婚，遂萌生請人「假扮另一半」念頭。不過，律師從法律與安全角度進行分析後，指出此類交易存在風險，不建議「租男友或女友過年」。

根據《寧波晚報》，搜尋二手交易平台可發現多個「演員假扮情侶」的業務，且頁面顯示已有過百人想了解價錢。其中一個賣家透露，各地都可找到接單演員，報價根據地區差異、時間長短及交通便利性而有異，除夕當天的收費標準為單日1500元人民幣。