農曆新年2026｜「扮情侶」服務除夕收費1500元 應付長輩催婚

隨著農曆新年來臨，內地有不少年輕人擔心回家被父母或親戚催婚，遂萌生請人「假扮另一半」念頭。不過，律師從法律與安全角度進行分析後，指出此類交易存在風險，不建議「租男友或女友過年」。
根據《寧波晚報》，搜尋二手交易平台可發現多個「演員假扮情侶」的業務，且頁面顯示已有過百人想了解價錢。其中一個賣家透露，各地都可找到接單演員，報價根據地區差異、時間長短及交通便利性而有異，除夕當天的收費標準為單日1500元人民幣。
傳媒注意到，在社交平台搜尋「租女友」關鍵詞時，平台會置頂提醒「請謹慎甄別內容信息（資訊），注意個人安全」。在二手交易平台則必須改用「過年」、「催婚」等關聯詞彙才能搜尋到。客服表示，要是認為賣家提供的服務有問題，可向平台檢舉，會有專業客服跟進受理。
律師稱雙方皆有風險
江蘇中慮律師事務所合夥人滕尚麗律師進一步說明，人身不能作為租用，以「人身租賃」為標的協議不受法律保護。且租女友存在人身安全風險和財產風險，如雙方互不了解，與陌生異性共處一室的回鄉路程上，或發生性侵犯、猥褻、非法禁錮、傷人等風險，被租者人生路不熟，遇險難求助 。
不僅如此，租方「提前付款」後，如果對方失蹤或中途離場，無合同難追回款項。合同無效，發生糾紛法院難以支持。而服務完成後，租方如果賴帳、苛扣費用，提供服務一方也容易投訴無門。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章