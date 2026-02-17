網紅賣100%純肥牛竟是「組合肉」 粉絲索賠被拒「產品符合標準」

不少粉絲會購買網紅「帶貨」的商品。近日有消費者爆料，自己在擁有近200萬粉絲的網紅「大鑫」的直播間購買了4包「肥牛捲」，直播中大鑫表示該肉片為「100%純牛肉」，並寫下「假一賠萬」。然而，他查看配料表才發現發該肥牛卷為組合肉，憤而向市場監管局投訴。
根據《每日經濟新聞》，山東的消費者邢先生說，網紅「大鑫」在直播帶貨時介紹該肥牛卷為100%純牛肉，並在紙板上寫「假一賠萬，支持任何機構檢測」。
直播時寫明「假一賠萬」
但邢先生拿到貨後發現，該肥牛卷的配料表中除牛肉外，還含有飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉等其他物質。山東聊城莘縣市場監督管理以虛假宣傳為由，對「大鑫」所屬公司聊城市鼎友文化傳媒有限公司處罰6.5萬元人民幣。處罰決定書明確指出，當事人透過直播形式將合成牛肉宣稱為純牛肉的行為，構成虛假宣傳的違法事實。
該產品在直播間賣出397包，每包89.9元，總銷售額達3萬5690.3元，當事人按10%收取直播帶貨佣金為3569元。
市監局工作人員表示，由於聊城市鼎友文化傳媒有限公司向出具拒絕調解書，該局據規定已終止調解程序。消費者如需對方賠償，可透過法律途徑解決。邢先生稱，他已準備起訴。
道歉但不賠償
「大鑫」在2月13日發布道歉影片但未賠償消費者。他承認做錯就該受罰，但強調是講解產品時出問題，產品符合標準。他聲稱，「不應該供應商或廠家寫甚麼就讀，因為有很多違禁詞不能出現在直播間講解產品當中，我對自己專業知識不足承認錯誤」。「大鑫」還稱，不認同有人在此事上向他敲詐勒索。
邢先生的代理律師殷清利指，已有十多名消費者主動聯繫，欲共同提起訴。根據《消費者權益保護法》，經營者提供商品或服務有欺詐行為的，應按照消費者要求增加賠償其受到的損失，增加賠償金額為消費者購買商品價款或接受服務費用的3倍。增加賠償金額不足500元的，為500元。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章