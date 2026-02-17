網紅賣100%純肥牛竟是「組合肉」 粉絲索賠被拒「產品符合標準」

不少粉絲會購買網紅「帶貨」的商品。近日有消費者爆料，自己在擁有近200萬粉絲的網紅「大鑫」的直播間購買了4包「肥牛捲」，直播中大鑫表示該肉片為「100%純牛肉」，並寫下「假一賠萬」。然而，他查看配料表才發現發該肥牛卷為組合肉，憤而向市場監管局投訴。

根據《每日經濟新聞》，山東的消費者邢先生說，網紅「大鑫」在直播帶貨時介紹該肥牛卷為100%純牛肉，並在紙板上寫「假一賠萬，支持任何機構檢測」。

直播時寫明「假一賠萬」

但邢先生拿到貨後發現，該肥牛卷的配料表中除牛肉外，還含有飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉等其他物質。山東聊城莘縣市場監督管理以虛假宣傳為由，對「大鑫」所屬公司聊城市鼎友文化傳媒有限公司處罰6.5萬元人民幣。處罰決定書明確指出，當事人透過直播形式將合成牛肉宣稱為純牛肉的行為，構成虛假宣傳的違法事實。