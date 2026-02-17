央視春晚人形機械人耍功夫　震驚外國網民：西方還在中世紀？(有片)

內地人形機械人發展一日千里，讓不少外國網民直呼「太狂了」，在2026年央視春晚舞台上，內地機器人製造商宇樹機器人(Unitree Robotics)人形機械人以武術表演震撼全球，掀起網路熱議，甚至有外國網友感嘆西方彷彿還在中世紀。

宇樹機器連續數年登上春晚，早在2021年，機械牛群舞首次亮相，去年H1「福兮」人形機械人則以喜劇舞蹈吸睛，今年更以武術為主題，象徵中國人形機械人技術從娛樂展示，邁向更高運動與控制精度。宇樹今次以「武BOT」的武術表演登場，與人類武術家同台演出，展現同步動作與高難度技巧，節目約4分鐘，融合AI精密控制與傳統功夫元素，包含湯馬斯全旋、後退跳鞍馬、耍棍、舞雙截棍、耍醉拳與多機編隊動作，呈現高度協同與穩定度。