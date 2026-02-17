中國遊客農曆新年退訂54%日本酒店 道頓堀客房預訂率僅76%

受到中日關係緊張影響，日本旅遊業在農曆新年九日假期期間遭受沉重打擊。根據《日本經濟新聞》報道，中國遊客在日本酒店預訂的住宿已有超過一半被取消，顯示政治局勢已影響日本旅遊市場。由於日本首相高市早苗公開發表言論，連帶引發內地人赴日本旅遊熱潮冷卻，預計對日本經濟造成顯著損失。

據日本酒店預訂平台Tripla的數據指出，日本全國在農曆新年同期的內地遊客酒店預訂取消率高達53.6%，較2025年大幅上升14.9個百分點。以大阪為例，市中心某酒店報告稱，今年1月內地遊客比例已從去年的30%大減至8%，整體收入下滑約10%。該酒店代表表示，由於需求大減，大阪地區酒店普遍出現房價下跌現象，直接影響整體收入；即便是在著名的道頓堀商業區，農曆新年期間的客房預訂率也僅餘76%。