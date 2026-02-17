中國遊客農曆新年退訂54%日本酒店 道頓堀客房預訂率僅76%

受到中日關係緊張影響，日本旅遊業在農曆新年九日假期期間遭受沉重打擊。根據《日本經濟新聞》報道，中國遊客在日本酒店預訂的住宿已有超過一半被取消，顯示政治局勢已影響日本旅遊市場。由於日本首相高市早苗公開發表言論，連帶引發內地人赴日本旅遊熱潮冷卻，預計對日本經濟造成顯著損失。
據日本酒店預訂平台Tripla的數據指出，日本全國在農曆新年同期的內地遊客酒店預訂取消率高達53.6%，較2025年大幅上升14.9個百分點。以大阪為例，市中心某酒店報告稱，今年1月內地遊客比例已從去年的30%大減至8%，整體收入下滑約10%。該酒店代表表示，由於需求大減，大阪地區酒店普遍出現房價下跌現象，直接影響整體收入；即便是在著名的道頓堀商業區，農曆新年期間的客房預訂率也僅餘76%。
農曆新年來往中日航班較去年減31%
交通數據方面也呈現劇烈萎縮，英國航空分析公司Cirium數據顯示，農曆新年期間中日往返航班量較2025年下降31%，可用座位數縮減26%。其中，日本西部機場受到的衝擊最為嚴重，關西國際機場1月份的中國航班數量同比下降約60%。此趨勢與2025年形成強烈對比，當時日本曾位居內地遊客到海外旅遊目的地榜首，但目前已被東南亞與南韓超越。
日本經濟研究機構Sompo Institute Plus的高級經濟學家小池理人預測，今年農曆新年赴日內地遊客將較去年減少一半，導致消費額減少約485億日圓，日本名義國內生產總值恐因此下降0.01%。此外，包括伊勢丹、高島屋及大丸松坂屋等大型百貨公司，1月的免稅銷售額預估也將同步下滑超過10%。
