農曆新年2026｜「反向過年」成春運新趨勢　廣州酒店入住率增三成

2026年農曆新年假期春運呈現新趨勢，大批60後、70後長輩選擇前往北京、上海、廣州、深圳等一線城市與子女團聚，「反向過年」現象令大城市旅遊市場較往年更加火熱。去哪兒旅行數據顯示，2月15日假期首日是60歲以上旅客的酒店入住高峰，入住量環比前一日大漲60%，與2025年春節假期首日相比增長54%。

昆明福州較去年增六成

《極目新聞》報道，酒店入住數據顯示，2月15日入住量最高的城市中，廣州、北京、深圳、上海排名前四，其中廣州增長30%。昆明、重慶、成都、西安、大理、福州也位居全中國前十名，昆明、福州同比去年均增長六成以上，大理增53%。從機票數據來看，50歲以上旅客最歡迎的飛行目的地均為一線大城市，前五名分別是北京、上海、成都、廣州、深圳。