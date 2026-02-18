農曆新年2026｜「反向過年」成春運新趨勢　廣州酒店入住率增三成

2026年農曆新年假期春運呈現新趨勢，大批60後、70後長輩選擇前往北京、上海、廣州、深圳等一線城市與子女團聚，「反向過年」現象令大城市旅遊市場較往年更加火熱。去哪兒旅行數據顯示，2月15日假期首日是60歲以上旅客的酒店入住高峰，入住量環比前一日大漲60%，與2025年春節假期首日相比增長54%。
昆明福州較去年增六成
《極目新聞》報道，酒店入住數據顯示，2月15日入住量最高的城市中，廣州、北京、深圳、上海排名前四，其中廣州增長30%。昆明、重慶、成都、西安、大理、福州也位居全中國前十名，昆明、福州同比去年均增長六成以上，大理增53%。從機票數據來看，50歲以上旅客最歡迎的飛行目的地均為一線大城市，前五名分別是北京、上海、成都、廣州、深圳。
部分從中小機場飛往大都市的「反向團圓」航線熱度顯著增長，菏澤至廣州機票量同比2025年農曆新年增近7倍，萬州至深圳增5倍，邢台、臨汾至成都航線票量增5倍，湘西、巴中、伊寧、衡陽、漢中至北京票量增5倍，宜昌至上海增4倍。2月15日，來自三線及以下城市的遊客預訂景區門票量同比增長三成，60歲以上遊客預訂景區門票增長10%，最受60歲以上遊客歡迎的景區是北京環球度假區。
根據交通運輸部數據，春運期間主要遷入城市中，60歲以上旅客比例逐年攀升。在多個火車站、機場的走訪中發現，越來越多銀髮旅客反向出行，成為春運中一道獨特風景線。家住河南周口、今年69歲的李先生和老伴準備乘車前往廣州與家人團聚，從事互聯網工作的朱鵬則接到從江蘇泰州坐高鐵來杭州過年的父母，計劃帶父母在杭州旅遊。
去哪兒大數據研究院研究員楊涵分析，今年反向過年火熱，是過年團圓理念的革新。對春運格局而言，逆向出行的長輩們既有助於平抑擁擠的春運航線，也在一定程度上激活一線大城市的農曆新年旅遊市場。這一現象背後有多層面社會原因，春運期間大多數返鄉方向的車票、機票一票難求且票價偏高，相反中小城市到大城市購票更容易、旅行成本更低，銀髮群體時間更充裕、安排更靈活，更能避開繁忙時間。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章