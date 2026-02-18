AI眼鏡助四川交通警控制景點車流　一眼辨識車輛有否預約

《紅星新聞》報道，成都交警五分局自2026年農曆新年假期首日啟動空地聯動機制，在2025年國慶中秋實戰經驗基礎上全面升級科技防控。執勤民警配戴智慧眼鏡執行一線管控，透過設備的AI識別功能快速核驗駛入景區車輛的預約資訊，達成「預約車輛快速放行、無預約車輛精準引導」的管理目標。

四川成都大熊貓繁育研究基地在2月17日正月初一迎來大量遊客，周邊道路交通壓力劇增。成都市公安局交通管理局運用「無人機+智慧眼鏡」科技系統，結合智慧交管平台打造「空中巡查+地面管控」的聯動機制，提升景區交通管理效能。

警方在翠竹巷草坪停車場入口設置管控點，民警根據智慧眼鏡識別結果進行分流管控。已完成預約的車輛直接引流至景區核心區域的停車場，未預約車輛則引流至草坪停車場，由源頭分流核心區域交通流量，避免核心路段交通擠塞。

無人機自動巡航

空中巡查方面，警方運用搭載AI智慧識別系統的警用無人機，優化自動巡航路線，重點加強熊貓基地、成綿高速收費站、三環路、繞城高速等關鍵區域的空中巡查，建構「立體感知—快速回應—精準執法」的全鏈條空中治理體系，實現交通擠塞、意外等警情的早發現、早預警、快疏導。

2026年農曆新年期間（2月15日至2月23日），熊貓基地南門周邊道路每日7時至16時實施汽車及電單車預約通行，西門周邊道路同步實施臨時交通管制。其中7時至10時為提前預約時段，提前3天開放預約通道；10時至16時為即時預約時段，根據當日道路交通實際和停車場即時泊位情況，臨時開放預約通道。