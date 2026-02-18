司機被貓反鎖車外心急如焚 「元兇」親自解鎖

內地一名男子日前開車回鄉過農曆新年，中途停在服務區休息時，車內愛貓誤觸車鎖，令司機被「反鎖車外」，無奈之下報警求助。經過多個方法解鎖不果時，「元兇」自己解鎖化解危機。 據《揚子晚報》報道，公安部交通管理局發布春運途中「尷尬事」，2月12日，南韶高速樂安服務區。交警獲一名男司機求助，稱自己落車時，被車內的貓誤觸鎖車鍵，導致無法開車門。 司機落車休息 愛貓誤踩中央鎖 這名男司機駛至服務區落車時，獨留愛貓在車內時沒有鎖門，還將車匙留在車上，後來發現車門被鎖，懷疑愛貓誤踩中央鎖。即使主人在車外，貓咪繼續悠然自得在車廂內走來走去。

交通警嘗試各種方式，包括車窗上貼膠紙，嘗試拉下車窗，而男司機嘗試引導小貓去踩車門解鎖鍵，都事與願違。 正當眾人無計可施，提出打爛車窗，或者召汽車維修師處理時，貓咪似乎感受到主人的焦急無奈，踩到解鎖鍵，車門終得以打開化解困境。相關消息引發網友熱議，紛紛留言調侃「解鈴還須系鈴貓」、「原諒我不厚道地笑了」、「喵喵隊記大過」。