中國
出版：2026-Feb-18 13:52
更新：2026-Feb-18 13:52

農曆新年2026｜山東雷氏600人集體向長輩叩頭拜年　習俗維持600年

山東雷氏「600人集體叩頭拜年」場面震撼。 （圖／翻攝微博）

山東雷氏「600人集體叩頭拜年」場面震撼。 （圖／翻攝微博）

不少人感嘆農曆新年的年味越來越淡之際，山東聊城大雷村至今仍維持集體拜年習俗，年初一村中雷氏家族600多成員會來到祠堂集合，之後一起逐戶向長輩下跪叩頭，震撼場面引發熱議。

網傳影片中，男性晚輩們在輩分最高者的帶領下，按照血緣親疏和年齡長幼依次列隊，神情莊重，步伐整齊，逐戶向長輩拜年。每到一戶，發號令者便大聲喊話「給長輩拜年啦」，隨後雷氏眾人整齊跪地行「一拜三叩首」之禮，長輩們則笑著遞上利是和糖果回禮。

據悉，在完成拜年後，雷氏族人會再聚合作「合族拜年」，之後還會向同村其他姓氏長輩送上新年祝福。

男性晚輩們在輩分最高者的帶領下，按照血緣親疏和年齡長幼依次列隊，神情莊重，步伐整齊，逐戶向長輩拜年 發號令者一句「給長輩拜年啦」，雷氏眾人整齊跪地行「一拜三叩首」之禮 大雷村雷氏的集體拜年習俗已有600多年的歷史

大雷村村民稱全部人都是自願

村民林女士向《瀟湘晨報》表示，大雷村雷氏的集體拜年習俗已有600多年的歷史了，雷氏所有人到祠堂集合，然後祭拜雷氏祖先，這次祭拜大概有600多人，他們都是完全自願的。「在我看來，大雷村雷氏家族的叩頭拜年不是象徵封建，而是紮根鄉土的情感儀式」。

600人集體拜年震撼畫面曝光，一度登上熱搜，網民紛紛留言表示「好震撼啊，這才是過年的樣子」、「每年山東拜年都很震撼」、「長輩在前，晚輩跟著拜一拜，意思是『不忘根、不忘人』」、「祖宗面前叩個頭，順便比比誰跪得穩，這才是家族版『年初一打卡』」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

