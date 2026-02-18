農曆新年2026｜山東雷氏600人集體向長輩叩頭拜年　習俗維持600年

不少人感嘆農曆新年的年味越來越淡之際，山東聊城大雷村至今仍維持集體拜年習俗，年初一村中雷氏家族600多成員會來到祠堂集合，之後一起逐戶向長輩下跪叩頭，震撼場面引發熱議。

網傳影片中，男性晚輩們在輩分最高者的帶領下，按照血緣親疏和年齡長幼依次列隊，神情莊重，步伐整齊，逐戶向長輩拜年。每到一戶，發號令者便大聲喊話「給長輩拜年啦」，隨後雷氏眾人整齊跪地行「一拜三叩首」之禮，長輩們則笑著遞上利是和糖果回禮。

據悉，在完成拜年後，雷氏族人會再聚合作「合族拜年」，之後還會向同村其他姓氏長輩送上新年祝福。