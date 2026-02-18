米蘭冬奧｜中國隊難重演去屆成績　媒體人：主場紅利消退場地優勢不再

2026年米蘭冬奧本月22日閉幕，116枚金牌已決出80枚，僅剩36枚待瓜分。但中國隊至周二(17日)仍然是零金牌，恐難重現上一屆北京冬奧的9金成績。有內地媒體人分析，中國隊整體成績較北京冬奧會回落原因有許多，根源在於主場紅利消退、裁判尺度與場地適應優勢不再等。
北京冬奧掃9金
2022年北京冬奧，中國憑主場之利奪得9金4銀2銅，在獎牌榜排在第四位，金牌數和獎牌數均創造歷史新高。但本屆的米蘭冬奧上，截至星期二（2月17日），中國軍團僅獲得3銀3銅，排在獎牌榜的19位，其中谷愛凌在星期二出戰「自由式滑雪女子大跳台」，獲得她在本屆冬奧第二枚銀牌，連同北京冬奧的2金1銀，個人累積5枚獎牌。
谷愛凌「痛失兩金」提問荒謬
兩屆冬奧會的成績落差距引起內地網民討論，內地知名媒體人、《工人日報》要聞部主任石述思在微博上說，中國軍團整體成績較北京冬奧回落，根源在於主場紅利消退、裁判尺度與場地適應優勢不再，疊加新老交替節奏偏慢、部分項目後備厚度不足。他說，專家建議下一步應強化青訓深度、數據化訓練與傷病管理，提升多點開花能力，降低對個別核心隊員的結構性依賴，提升自身整體實力和競爭水平。
對於谷愛凌今屆取得兩銀，石述思稱雖然她未能奪金與外界「重金投入、沖擊多冠」的預期存在落差，但從競技層面評估，她在高強度兼項與傷病背景下保持頂級完成度，風險控制與技術穩定性仍屬世界一線，或天時地利不在，致功敗垂成。他又批評有外國記者提問谷愛凌「是否痛失兩金」是荒謬，指這源於在中國首金難產背景下，加上谷愛淩在自由式滑雪領域的統治地位與個人表達風格，記者如此提問天然具備新聞張力，可謂鋒芒畢露出言不善，他稱「所幸谷愛淩應對妥帖，展現了跨文化背景鍛造的從容大氣。」