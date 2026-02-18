米蘭冬奧｜中國隊首金難產　媒體人：主場紅利消退場地優勢不再

谷愛凌在星期二出戰「自由式滑雪女子大跳台」，獲得她在本屆冬奧第二枚銀牌，連同北京冬奧的2金1銀，個人累積5枚獎牌。(路透社)

2026年米蘭冬奧本月22日閉幕，116枚金牌已決出80枚，僅剩36枚待瓜分。但中國隊至今仍然是零金牌，恐難重現上一屆北京冬奧的9金成績。有內地媒體人分析，中國隊整體成績較北京冬奧會回落原因有許多，根源在於主場紅利消退、裁判尺度與場地適應優勢不再等。

北京冬奧掃9金

2022年北京冬奧，中國憑主場之利奪得9金4銀2銅，在獎牌榜排在第四位，金牌數和獎牌數均創造歷史新高。但本屆的米蘭冬奧上，截至星期三（2月17日），中國軍團僅獲得3銀3銅，排在獎牌榜的19位，其中谷愛凌在星期二出戰「自由式滑雪女子大跳台」，獲得她在本屆冬奧第二枚銀牌，連同北京冬奧的2金1銀，個人累積5枚獎牌。

谷愛凌「痛失兩金」提問荒謬

兩屆冬奧會的成績落差距引起內地網民討論，內地知名媒體人、《工人日報》要聞部主任石述思在微博上說，中國軍團整體成績較北京冬奧回落，根源在於主場紅利消退、裁判尺度與場地適應優勢不再，疊加新老交替節奏偏慢、部分項目後備厚度不足。他說，專家建議下一步應強化青訓深度、數據化訓練與傷病管理，提升多點開花能力，降低對個別核心隊員的結構性依賴，提升自身整體實力和競爭水平。