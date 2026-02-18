黑熊上門「拜年」覓食　西藏餐廳老闆：看抖音才知道

農曆新年時，一段「黑熊夜晚闖進餐廳」的影片在網上引發關注。影片顯示，一頭身高接近成年人的黑熊，在西藏那曲市一間餐廳外，用力拍打已關閉的卷簾，儘管店鋪設有鐵絲網圍擋，但仍被黑熊破壞。隨後，另一段影片記錄了黑熊將鐵絲網扯爛，推開卷簾進入店內的過程。
此事件引發網友熱議，有人笑言「過年了，熊也來拜年」，還有人表示「餐廳肯定很好吃，才吸引熊上門」。然而，也有網民擔憂餐廳內是否有人，擔心人身安全受到威脅。
店主回鄉 無人受傷
今日（2月18日）凌晨，《紅星新聞》聯繫到該店店主李先生（化姓）。李先生表示，他早在一個月前已返回甘肅過年，店內並無他人。他透露，自己是看抖音才得知店鋪被黑熊闖入，因為店內閉路電視設備這幾日一直無法連接。他說，兩頭黑熊是在除夕夜進入店內，後來因巡邏警車出現才離開。「店裡存放了一些肉類和雞蛋，可能會有損失。」李先生補充，由於此事件，他計劃提前返回店內查看情況。
李先生的店位於西藏那曲市薩普神山景區附近，他表示，當地黑熊出沒較為常見，尤其是農曆新年期間，臨街商鋪多數關門，黑熊或因此覓食而闖入他店內。
黑熊一大一細
《紅星新聞》記者致電羊秀鄉人民政府，對方表示，相關部門已第一時間處理此事，確認餐廳內無人，未有人受傷。羊秀派出所的工作人員也證實，當時鄉政府值班人員最先發現黑熊，但由於天色已晚且黑熊行為具有危險性，現場人員未能進入餐廳。警方表示，當時有兩頭黑熊，一大一細，鄉政府已通知店主處理相關後續事宜。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章