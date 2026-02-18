黑熊上門「拜年」覓食　西藏餐廳老闆：看抖音才知道

農曆新年時，一段「黑熊夜晚闖進餐廳」的影片在網上引發關注。影片顯示，一頭身高接近成年人的黑熊，在西藏那曲市一間餐廳外，用力拍打已關閉的卷簾，儘管店鋪設有鐵絲網圍擋，但仍被黑熊破壞。隨後，另一段影片記錄了黑熊將鐵絲網扯爛，推開卷簾進入店內的過程。

此事件引發網友熱議，有人笑言「過年了，熊也來拜年」，還有人表示「餐廳肯定很好吃，才吸引熊上門」。然而，也有網民擔憂餐廳內是否有人，擔心人身安全受到威脅。

店主回鄉 無人受傷