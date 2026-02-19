全紅嬋未參加國家隊冬訓　母回應退役傳聞：一切隨她自己

奧運跳水金牌得主全紅嬋近日返回家鄉廣東湛江，與家人一同歡度農曆新年，由於未參加國家隊冬訓引發退役傳聞。對此，全紅嬋母親表示不會干涉女兒，一切隨她自己。

綜合《第一現場》、《極目新聞》報道，這位深受大眾喜愛的「嬋寶」回鄉後，她的老家邁合村再次成為網友熱衷的打卡景點，吸引大量遊客前來參觀，村內甚至特地安排人員值守以維持秩序。

在家想待多久就待多久

全紅嬋的母親在接受媒體訪問時，對於是否覺得遊客到訪會打擾日常生活表示，大家有心才來，自己十分感謝外界對女兒的關注，但也坦言家人無法陪伴每一位來訪者。