全紅嬋未參加國家隊冬訓　母回應退役傳聞：一切隨她自己

奧運跳水金牌得主全紅嬋近日返回家鄉廣東湛江，與家人一同歡度農曆新年，由於未參加國家隊冬訓引發退役傳聞。對此，全紅嬋母親表示不會干涉女兒，一切隨她自己。
綜合《第一現場》、《極目新聞》報道，這位深受大眾喜愛的「嬋寶」回鄉後，她的老家邁合村再次成為網友熱衷的打卡景點，吸引大量遊客前來參觀，村內甚至特地安排人員值守以維持秩序。
在家想待多久就待多久
全紅嬋的母親在接受媒體訪問時，對於是否覺得遊客到訪會打擾日常生活表示，大家有心才來，自己十分感謝外界對女兒的關注，但也坦言家人無法陪伴每一位來訪者。
今年過年，全紅嬋的哥哥和妹妹也一同回家，家人團聚的場景溫馨感人。全紅嬋的母親特地親自下廚，準備了一桌豐盛的團圓飯。當被問及外界對全紅嬋未參加國家隊冬訓的退役傳聞時，母親表示：「我們不會干涉，一切隨她自己。在家想待多久就待多久，甚麼時候出去都可以。」
只希望女兒能健康快樂
過去一年，全紅嬋面臨身體發育和傷病的挑戰，但她仍在去年全運會中奪下一枚團體金牌，展現了堅強的意志力。至於未來是否會繼續跳水，全紅嬋曾笑著表示：「再說吧。」全母則透露，自己不會刻意追問，只希望女兒能健康快樂：「能跳就繼續，想退役就回來好好讀書。」
去年9月，全紅嬋已入讀暨南大學體育學院運動訓練專業，開始兼顧學業與運動生涯。對於未來的跳水道路，全紅嬋似乎還在考慮，無論如何，她的家人都將全力支持她的選擇。
