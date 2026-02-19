湖北92歲婆婆日瞓20小時身體正常　醫生：屬罕見個案

湖北武漢一名92歲的老奶奶劉淑文每天睡眠時間超過20小時，清醒時間不到4小時，但體檢各項指標正常、生活能自理，引發外界關注。不過醫學專家指出，這屬於極罕見的個體差異，一般老年人若出現類似情況，多半是身體發出警訊。 綜合內地媒體報道，根據劉淑文女兒描述，母親這種作息習慣已維持數十年，通常一覺睡到下午4、5點才起床，起床後先洗漱半小時、進食並稍作活動後又繼續入睡。老人沒有慢性病，檢查結果都正常，氣色良好且思路清晰。

一般不應視為長壽徵兆 多項研究顯示，老年人理想睡眠時間為每天7至8小時。內地老年人群的大型隊列研究發現，以7小時為基準，睡眠過少或過多都會導致認知功能下降，且與失智症、心血管疾病風險上升相關。另有研究指出，每晚睡眠超過9小時的中老年人，心血管疾病風險可增加4成以上，罹患失智症機率也明顯翻倍。 醫生表示，臨床上聽到老人一天睡20小時，首要排查的是腦供血不足、腦中風後遺症、甲狀腺功能低下、糖尿病失控、電解質紊亂、抑鬱症或藥物副作用等潛在疾病，還需檢查是否有睡眠呼吸中止症、心肺功能問題或早期失智跡象。醫學界普遍認為，老年人嗜睡應視為症狀而非長壽徵兆。

「良性高齡嗜睡」 專家指出，劉淑文可能屬於「良性高齡嗜睡」的極少數特殊族群，這類人睡眠時間長但體檢正常、清醒時意識清楚且情緒穩定，是遺傳體質、腦功能調節與代謝水平共同作用的結果，比例可能不到千分之一。能活到92歲本身就代表基因、環境與抗損傷能力經過多重篩選，但這種模式對他人而言幾乎無法複製。 醫生提醒，若70多歲老人突然從原本7小時睡眠變成每天15至20小時，且伴隨精神不佳、走路不穩、記憶減退等症狀，十之八九是疾病徵兆。近年研究也顯示，老年人白天睡眠過多、小睡時間過長，與心血管事件、代謝症候群及失智症風險呈正相關。