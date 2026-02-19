浙江少年放假早打波晚打機　突發面癱揭帶狀疱疹病毒發作

寒假期間，浙江杭州19歲男大生小齊因熬夜玩遊戲、白天冒寒風打球，最終因突發面癱被送到杭州市中醫院就診。接診醫生發現，小齊的右眼無法完全閉合，口角歪斜，右耳內出現成簇疱疹，經檢查後確診為拉姆齊亨特綜合症（Ramsay Hunt Syndrome）。目前，小齊已住院接受治療。

後遺症發生率高

據《上觀新聞》報道，進入寒假，小齊徹底玩瘋了，白天外出和朋友們暢快打球，中午狂嗑美食「打卡」，晚上電腦一開玩遊戲直到凌晨，日前一早起床，小齊突然發現臉好似被一股神秘力量「提起來了」，喝水時嘴角也是不停地「漏水」，連閉眼這種簡單的動作都做不到了，甚至右耳還陣陣抽痛。父母見狀當場嚇傻驚呼：「兒子，你的臉怎麼歪了？」隨即在家人陪同下前往杭州市中醫院耳鼻喉科就診。