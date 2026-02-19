浙江少年放假早打波晚打機　突發面癱揭帶狀疱疹病毒發作

寒假期間，浙江杭州19歲男大生小齊因熬夜玩遊戲、白天冒寒風打球，最終因突發面癱被送到杭州市中醫院就診。接診醫生發現，小齊的右眼無法完全閉合，口角歪斜，右耳內出現成簇疱疹，經檢查後確診為拉姆齊亨特綜合症（Ramsay Hunt Syndrome）。目前，小齊已住院接受治療。
後遺症發生率高
據《上觀新聞》報道，進入寒假，小齊徹底玩瘋了，白天外出和朋友們暢快打球，中午狂嗑美食「打卡」，晚上電腦一開玩遊戲直到凌晨，日前一早起床，小齊突然發現臉好似被一股神秘力量「提起來了」，喝水時嘴角也是不停地「漏水」，連閉眼這種簡單的動作都做不到了，甚至右耳還陣陣抽痛。父母見狀當場嚇傻驚呼：「兒子，你的臉怎麼歪了？」隨即在家人陪同下前往杭州市中醫院耳鼻喉科就診。
杭州市中醫院耳鼻喉科主任陳志凌介紹，拉姆齊亨特綜合症是由水痘-帶狀疱疹病毒感染引起的周圍性面癱，病情較重，恢復時間較長，且後遺症發生率高。其典型症狀包括耳廓、外耳道或耳後的劇烈疼痛，以及耳內、耳廓或鼓膜上出現疱疹。此外，患者還可能出現額紋變淺、鼻唇溝消失、嘴角歪斜等症狀。
應特別注意面部保暖
冬季是面癱的高發季節，專家指出，寒冷、感冒、流感、免疫力下降及精神壓力等因素均可能成為誘因。寒冷天氣會減緩人體新陳代謝，加劇神經受損的風險，而疱疹病毒則可能在免疫力低下時被激活，引發面神經炎症。面癱的黃金治療時間為發病後72小時內，越早治療，神經恢復的可能性越大，後遺症風險也越低。若錯過最佳治療時間，可能會導致角膜損傷、結膜損傷等後遺症。
專家提醒，冬季應特別注意面部保暖，外出時戴好圍巾、帽子，騎車時做好防風措施；洗頭後需徹底吹乾，避免空調直吹面部。此外，保持充足睡眠、合理飲食、適當鍛煉，以及控制基礎疾病如高血壓和糖尿病，也是預防面瘫的重要措施。一旦出現耳後疼痛、面部麻木、閉眼無力等症狀，應立即就醫，切勿自行熱敷或按摩，以免加重病情。
