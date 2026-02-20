泉州幼稚園「燒腦」揮春爆紅　網民：唐伯虎點秋香級數

福建泉州一間幼稚園門口近日張貼了一副別具創意的揮春，吸引不少遊客拍照並在社交平台上掀起熱烈討論。這副揮春由幼稚園學生設計，採用圖案、符號和數字代替文字，展現了童真與想像力。

據《上游新聞》報道，揮春的橫批為「馬年大吉」，上聯和下聯則分別以「萬馬奔騰期一年好運」及「百花齊放迎四季平安」為主題。幼稚園蔡老師解釋，上聯中的「期」由氣球圖案表達，寓意期待一年好運，而不少成人則誤解為「祈求」的「祈」。下聯則以阿拉伯數字100表示「百」，放大鏡象徵「放」，鷹代表「迎」，幼稚園學生以符號代替文字的方式表達祝福，既直觀又充滿創造力。