浙江除夕12人因煙火炮仗受傷入院　新手爸爸眼球破裂料失明

除夕夜本是闔家團圓的日子，但浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心急症室及手術室卻忙了一整夜。《潮新聞》報道，從2月16日晚上8時起，該院眼科中心的醫療團隊共接收12名因煙火炮仗的傷者，其中4人需接受手術治療，手術室運作至年初一早上8時。

當天晚上11時30分，當值的葉醫生接收了一名來自蕭山的男子。該名男子剛剛當父親，卻因放煙火發生意外，導致眼球破裂，內部結構嚴重受損。葉醫生表示傷勢極為嚴重，眼球可能需要摘除。傷者家屬在得知後情緒崩潰，直言「兒子才5個月大，剛當爸爸，怎麼面對女兒？」