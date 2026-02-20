浙江除夕12人因煙火炮仗受傷入院　新手爸爸眼球破裂料失明

除夕夜本是闔家團圓的日子，但浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心急症室及手術室卻忙了一整夜。《潮新聞》報道，從2月16日晚上8時起，該院眼科中心的醫療團隊共接收12名因煙火炮仗的傷者，其中4人需接受手術治療，手術室運作至年初一早上8時。
當天晚上11時30分，當值的葉醫生接收了一名來自蕭山的男子。該名男子剛剛當父親，卻因放煙火發生意外，導致眼球破裂，內部結構嚴重受損。葉醫生表示傷勢極為嚴重，眼球可能需要摘除。傷者家屬在得知後情緒崩潰，直言「兒子才5個月大，剛當爸爸，怎麼面對女兒？」
隨後，另一名來自安徽黃山的40多歲中年男子也因燃放鞭炮被炸傷眼部，經檢查發現，傷者水晶體、脈絡膜等組織被炸出眼外，並且角膜缺損、眼白多處破裂，手術過程超過5小時。主診的朱醫生表示，煙火炮仗炸傷與一般工傷不同，損毀情況一般較嚴重，縫合手術所需時間是普通情況的兩倍。
醫生建議市民遠離煙火炮仗
根據浙大二院眼科中心的統計，每年除夕夜都會接收十多名因煙火炮仗受傷的人，其中不乏需要進行眼球摘除的案例。玻璃體視網膜科主任馬醫生表示，儘管政府已多次發出禁燃通知，但仍有不少人抱持僥倖心態燃放煙火。馬醫生預測初五接財神活動，燃放煙花的情況仍可能頻繁，市民應避免靠近煙火炮仗。
