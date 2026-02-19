內地「迴旋鏢」機票大熱！極遠城市轉機 要等幾十個鐘 為何大受歡迎？

內地去年興起被稱為「迴旋鏢」的旅行新方式，被指性價比奇高，深受年輕人歡迎。

何謂「迴旋鏢」旅行？簡而言之是在兩個距離接近的目的地之間，揀一個又非常之遙遠的城市來轉機，等轉機往往要等幾十小時，但資金不足的年輕人，就正正可以利用這幾十小時，在轉機的地方稍玩一下。

兩個近距離目的地 配搭想去的極遠轉機地

內媒舉例稱，例如由天津出發飛往北京，但在「九丈遠」的四川省成都轉機，有興趣者就可以趁漫長的等轉機時間，在成都別一頓美食、買一些特產，又或稍稍觀光。