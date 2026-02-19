熱門搜尋:
中國
出版：2026-Feb-19 22:02
更新：2026-Feb-19 22:02

內地「迴旋鏢」機票大熱！極遠城市轉機 要等幾十個鐘 為何大受歡迎？

成都是「迴旋鏢」機票熱門轉機地點之一。(新華社)

內地去年興起被稱為「迴旋鏢」的旅行新方式，被指性價比奇高，深受年輕人歡迎。

何謂「迴旋鏢」旅行？簡而言之是在兩個距離接近的目的地之間，揀一個又非常之遙遠的城市來轉機，等轉機往往要等幾十小時，但資金不足的年輕人，就正正可以利用這幾十小時，在轉機的地方稍玩一下。

兩個近距離目的地 配搭想去的極遠轉機地

內媒舉例稱，例如由天津出發飛往北京，但在「九丈遠」的四川省成都轉機，有興趣者就可以趁漫長的等轉機時間，在成都別一頓美食、買一些特產，又或稍稍觀光。

旅遊平台攜程的數據顯示，去年以來愈來愈多年輕人興起「迴旋鏢」旅行，以較低成本提升旅行體驗，其中北京、長沙、武漢、上海、揭陽、成都、青島、大連、鄂爾多斯等城市，成為迴旋鏢玩法中熱門的轉機地點選擇。

重慶亦是「迴旋鏢」機票熱門轉機地點之一。(新華社)

轉機要等30多個小時 正好遊玩

社交平台上有不少攻略，教人「購買出發地和到達地相近的中轉機票，借道遠方城市中轉，利用中轉時間低成本遊玩」。例如上述由天津出發，經成都轉機，再飛往北京的機票，僅需600元(人民幣、下同)，等轉機的時間達30多個小時；民眾在成都稍作遊玩，才飛往北京，抵京後再轉火車返回天津。

較直航機半近一半

無錫網友以691元購入2025年12月31日江蘇省無錫，前往同樣位於江蘇省的常州，但中間要在重慶轉機，並須等待37小時，正好把握時間在重慶遊玩，之後便飛回江蘇，機票總價約700元；反觀由無錫往返重慶的直航機票，則要近1,300元。

報道稱內地部分城市的機場及航空公司，會為轉機旅客提供免費住宿，令「迴旋鏢」機票的性價比進一步提高；但「迴旋鏢」機票缺點是將轉機航班延誤，對回程影響較大，而且這種機票的更改及退款條件可能較為嚴格。

