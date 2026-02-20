內地成功研發膠囊型心臟起搏器　靠心跳供電不用換電池

綜合媒體報道，傳統植入式心臟起搏器雖能穩定心律，卻面臨電池壽命限制的困擾。當電量耗盡時，病人必須再次接受手術更換設備，不僅增加醫療風險，也帶來額外經濟負擔。研究團隊從自然界「共生」現象獲得靈感，讓機器成為與人體共生的夥伴，實現「終身免維修地運行」的目標。

中國科學院大學聯合清華大學、北京大學、中國醫學科學院阜外醫院等多家單位組成的研究團隊歷經近七年聯合攻關，近日成功研發出膠囊尺寸的微型共生型自供電無導線心臟起搏器。這項突破性技術能直接利用心臟跳動產生的動能轉換為電能，有望解決傳統心臟起搏器電池耗盡需二次手術更換的難題。相關研究成果已刊載於權威期刊《自然—生物醫學工程》。

這款新型心臟起搏器的核心創新在於集成高效能量再生模組，透過電磁感應技術從心臟跳動中捕獲動能並轉化為電能。測試顯示，每次心跳可產生約40微焦的能量，輸出功率已突破節律器終身運行的臨界能量閾值，足以穩定令起搏電路運作並精準調控心臟節律。

心跳產生能量令起搏器運作

相較於傳統火柴盒大小的心臟起搏器，新型設備僅有膠囊尺寸，可透過導管經腿部股靜脈微創植入病人心臟內，大幅降低手術創傷。團隊創新設計的極簡磁懸浮能量緩存結構，讓關鍵部件幾乎「懸空工作」，最大限度減少能量損耗和機械摩擦，同時實現近零啟動閾值、高動能轉換效率及穩定的心內平均輸出功率。