天梯｜河北八旬翁花100萬深山修路 獲封當代愚公

河北保定一名81歲老翁趙記臣，11年來自費在深山修建近萬級「天梯」，串聯山中30多個景觀，盼這座古山承載千年北嶽文化，令他被封為「當代愚公」。 根據《縱覽新聞》，在河北阜平、唐縣、淶源三縣交界處，有一座神仙山，又名大茂山。趙記臣是阜平縣台峪鄉平房村人，家鄉就在神仙山附近。 2014年在稅務局退休後，他對神仙山和北岳文化產生濃厚的興趣。多次走訪探尋後，趙記臣發現神仙山不僅景觀奇特，更承載千年北嶽文化、帝王祭祀文化及抗戰時期記憶。但隨著歲月變遷，部分山間道路崎嶇難行，讓古山風采難以被廣泛傳播。

他在2015年起展開「修山」之路。沒有資金，他便拿出退休金，甚至向親友借款；沒有工程隊，就雇用當地村民，每天支付工資，一起肩挑背扛在深山中修路。 以退休金及款款開展「工程」 修路過程超乎想像地艱辛。趙記臣每天凌晨5點半出發，上午9點多才能抵達工地，晚上再搭尾班車回家，每天走路數十公里。他說，「過程肯定是艱苦的，但想著有生之年能幹點事就幹點兒事」。11年來，他帶領村民在深山幽谷中，用石塊砌出近萬步樓級，將山上散落的30多處天然景觀串聯起來。

就在山路網絡初步成形之際，2025年7月的特大洪水破壞了近萬步櫻級和大部分路基，斥超100萬元人民幣的建設不復存在。趙記臣當時相當樂觀笑說，「沖走了，但慶幸的是，那些在懸崖上的景觀都還在。而且大水把山溝沖得更乾淨了，露出更美的原貌」。等到10月洪水退去不久，他又再聘請當地人修建臨時通道。

如今雖然沒有了石級，但臨時山路已鋪到山頂。趙記臣沒有停下來，「現在路能通了，但我要讓遊客能行得更順暢。」 而讓趙記臣感動的是，即使暫時未能支付部份工資，村民們仍樂意幫忙，「他們說，沒錢就不給，有錢了再給吧」。這些年來，他和老伴生活簡樸，退休金和積蓄幾乎全部放在大山。 而他不僅修路，還自費籌建2個「北嶽文化展室」，展示歷史資料。他說自己最大的願望是為這座山「正名」，「這裡就是歷史上的北嶽恆山，它有實實在在的文化載體，應該成為河北的一張文化名片」。