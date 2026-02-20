台灣藝人香蕉（王俊傑）妻子Timmy在社交平台上載老公贈送的過年利是，幽默形容收到「一本5厘米厚的書」，實際上是用透明活頁冊裝滿千元鈔票，每一頁都整齊放著藍色紙鈔，驚人厚度視覺震撼程度十足。
香蕉為了報答Timmy的付出，提前在透過Facebook發起「按讚集氣」活動，霸氣宣布利是金額將依按讚數決定，並將原本金額加倍，展現誠意。他當時開玩笑表示，希望這份「甜蜜的重量」能比自己體重還重，象徵新的一年帶來好運。
Timmy2月17日在分享的開箱影片，可見「利是」其實是透明活頁冊，每一頁都整齊放滿藍色千元鈔票，既像書本又充滿財氣，創意與份量兼具。派利是當天，Timmy先送上自己用「巨款」利是袋裝的心意，而香蕉也兌現承諾送上超大禮，引來不少網友驚呼羨慕。
妻子滿意︰這本書是近期最喜歡的一本
Timmy在貼文中寫道，「阿蕉說他希望我能多閱讀書籍，於是給我一本五厘米厚的書…欸 這本我非常可以，我可以每天看！熬夜看！真的，這本書是我近期最喜歡的一本」，還開玩笑表示「阿蕉給的利是才真的是巨款，我根本關公面前耍大刀」，滿滿喜悅溢於言表。香蕉則幽默留言稱：「俗話說的好，讀萬卷書不如行萬里路，不愛讀書，可以還我…。」
夫妻間的互動迅速在網路掀起討論，不少粉絲留言大讚香蕉既浪漫又有創意。有網友留言「好喜歡你們的互動」，也有人笑稱「恭喜香蕉出書了，百讀不厭，一定暢銷」，還有網民打趣說「阿蕉往後幾年壓力山大」，認為這是「安太座最佳範例」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章