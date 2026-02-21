駐韓美軍10多架F16飛近防空識別區　解放軍戰機跟監警戒

南韓軍方多名消息人士於20日披露，駐韓美軍日前在黃海公海上空進行訓練期間，曾與解放軍戰機發生近距離對峙。據悉，罕見的軍事接觸發生在18日，當時美方出動10餘架F-16戰機從京畿道平澤市的烏山基地起飛，在接近中國防空識別區邊緣時引發中方緊急升空。儘管雙方氣氛一度緊張，但最終均未進入對方領空或防空識別區。
移動至黃海公海上空
《韓聯社》引述南韓軍方消息人士報道， 駐韓美軍麾下10餘架F-16戰機於18日進行單獨訓練。戰機群從京畿道平澤市的烏山基地起飛，移動至黃海公海上空，隨後進入南韓防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間、雙方識別區未重疊的區域。
隨着美軍機群逼近中方防空識別區邊界，中方隨即出動戰機因應，導致雙方在空中一度形成對峙僵局。
同類情況較為罕見
據報道，駐韓美軍在中國防空識別區附近單獨進行訓練較為罕見。儘管駐韓美軍在此次訓練前已向南韓軍方通報相關情況，但未說明具體飛行目的等。據悉，在南韓軍方未參與演訓的情況下，美方依據慣例有時不會與韓方共享詳細的訓練計劃。
針對此消息，中國官媒《環球網》隨後報道，解放軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章