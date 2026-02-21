中國團隊研發新型有機正極材料　奠定「綠色電池」基礎

中國科研團隊在鋰電池技術領域取得里程碑式進展。天津大學許運華教授團隊聯合華南理工大學黃飛教授團隊，成功研發出一種新型有機正極材料，克服了傳統有機鋰電池長期以來「電量低」與「難以實用化」的技術瓶頸。這項研究成果於19日正式發表於國際權威學術期刊《自然》（Nature），標誌着綠色能源儲存技術邁向新的階段。

資源短缺與成本高昂

根據研究團隊說法，這項突破性進展的核心在於解決了有機電極材料的傳導效率問題。目前主流鋰電池正極多採用鈷、鎳等無機礦物，面臨資源短缺與成本高昂及柔性不足等多重問題。