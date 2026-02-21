中國團隊研發新型有機正極材料　奠定「綠色電池」基礎

中國科研團隊在鋰電池技術領域取得里程碑式進展。天津大學許運華教授團隊聯合華南理工大學黃飛教授團隊，成功研發出一種新型有機正極材料，克服了傳統有機鋰電池長期以來「電量低」與「難以實用化」的技術瓶頸。這項研究成果於19日正式發表於國際權威學術期刊《自然》（Nature），標誌着綠色能源儲存技術邁向新的階段。
資源短缺與成本高昂
根據研究團隊說法，這項突破性進展的核心在於解決了有機電極材料的傳導效率問題。目前主流鋰電池正極多採用鈷、鎳等無機礦物，面臨資源短缺與成本高昂及柔性不足等多重問題。
研究團隊在一種新型導電聚合物材料的基礎上，透過系統性調控電子與鋰離子的「協同傳輸」效率，成功研發出兼具優異電子導電性、鋰離子快速傳輸及高儲能容量特性的有機正極材料，為未來開發低成本、環境友善的「綠色電池」奠定了關鍵材料基礎。
已成功通過針刺安全測試
基於此材料，團隊製備出一款有機軟包電池，能量密度超過每公斤250瓦時，此數值已超越目前市場廣泛應用的磷酸鐵鋰電池。該電池展現出極強的溫度適應力，能在攝氏零下70度到80度的溫度下正常運作，還兼具良好柔韌性與安全性。實驗表明，其電極在經歷彎折、拉伸或外力擠壓後依然能保持結構完整，且電池容量未見衰減。
在安全性方面，團隊研製的軟包電池已成功通過嚴格的針刺安全測試，顯著降低了電池受損時起火或爆炸的風險。許運華教授指出，這種柔性特質將為未來的柔性電子產品與可穿戴設備等領域提供全新的儲能解決方案。目前，團隊正積極推進技術的成果轉化與產業化進程，致力於建設有機軟包電池生產線，探索其商業化應用前景。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章