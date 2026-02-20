福建兩女生扶起跌倒老婦竟被索賠22萬 家長：對方已撤訴(更新)

在內地看到長者摔倒要扶起來嗎？福建有兩名女初中生因好心做了這個動作，被索賠22萬元。據報道，這兩名女初中女生騎電動車看到一名老婦人騎自行車拐彎時摔倒，兩人下車幫忙扶起，不僅被交警判定需要付上「次要責任」，還被老婦人以「自己是被這兩個初中女生嚇摔倒的」索賠22萬，該案原定於2月26日上午開庭審理。事件在內地社交平台再次引發大眾善意救助風險的爭議，女生家長稱，女兒助人卻被追責，已形成「嚴重的心理陰影」。 【2月21日更新】有內地傳媒找到事件中的女孩母親鄭女士。她表示，目前事情已經妥善處理，原告方已撤訴，此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望事件再影響孩子生活及佔用公共資源。

形成「嚴重心理陰影」 內媒報道，事件於去年3月發生，據當事人媽媽鄭女士描述，事發時一位老太太在避讓白色轎車過程中，因身體向右傾斜導致重心不穩而摔倒。隨即其女兒與另一名女子路過現場，在注意到老人已倒地後，兩人曾短暫猶豫是否上前幫忙，最終女兒在另一名孩子「那就扶唄，又沒事」的提議下，主動上前攙扶老人。然而，後續責任認定中，其女兒的行為被認為對事故發展存在一定影響，因未滿16歲違規駕駛電動單車且未靠右行駛，與事故存在因果關係，被判定為「次責」，需承擔22萬元賠償。監控畫面顯示，雙方無物理接觸，但老婦聲稱因避讓女生車輛而受驚嚇導致摔倒。

面對這一結果，家長表示難以接受。其認為女兒是因想做好事，善意才伸出援手，如今卻因助人行為面臨追責，不僅給家庭帶來經濟壓力，更給孩子造成「嚴重的心理陰影」。 此事引發網民熱議，多數網民認為，責任認定有討論空間，但老婦人索賠22萬元是「獅子開大口」：「定次責的原因可能是電動車逆行了，正常應該靠右行駛，這個電動車左側行駛才和自行車相遇的，但是索賠22萬這也太離譜了」，「從視線的角度上來說，小女孩的突然出現會造成一定的恐慌。扶不扶是另外一回事，但是賠償22萬價值確實有點高」，「看了幾遍，也就『行車靠右』沒做到，但次責就是30%啊，太多了」，「影片很清晰啊，孩子沒來之前，老人已經有摔倒趨勢了」。