保母因僱主失蹤無償照顧孩子5年　報警才得知驚人真相

保母因僱主失蹤無償照顧孩子5年 （光明日報）

湖北十堰一名保母無償照顧僱主女兒長達5年，今年是這個沒有血緣關係的孩子在她家度過的第5個農曆新年。由於僱主失蹤，報警後，她才得知孩子的父母不是僱主，而僱主與孩子父親都在監獄的消息。 《光明日報》報道，2021年夏天，黃姓保母與丈夫高和意離開十堰老家前往湖北武漢打工。丈夫為網約車任職司機，黃姓保母則經同行老鄉介紹，接下照顧一名女嬰的工作，每月工資6000元人民幣。僱主陳姓男子當時自稱是孩子父親，未曾與黃慶芝見面，僅在電話中叮囑她照顧好1歲多的女兒，便預支2個月工資。

工作2個月後「僱主最近出了點事」 陳某為保母租屋照顧女嬰，並預先購買奶粉、尿片及衣物等必需品，偶爾也會致電關心女兒近況。然而2個月後，陳某徹底失去聯絡，房東因租約到期前來催交租。黃姓保母表示，當時有自稱陳某朋友的人來電，聲稱陳某「最近出了點事」，請求她繼續照顧孩子，承諾她日後會收到全數工資。 直到第一個農曆新年來臨，仍聯絡不到陳某，也沒有人來接孩子回家。此後數年，這名女嬰便一直跟著黃姓保母在十堰生活。她總想著僱主或許有一天會來接孩子，在交還之前，自己作為保母有責任照顧好她。

僱主仍有十多年刑期 2023年，孩子到了讀幼稚園的年紀，保母意識到孩子沒有戶口，而僱主陳某始終未出現，決定報警並向相關部門求助。很快他們得到令人震驚的消息，陳某正在浙江一個監獄服刑，還有10多年刑期。 陳某後來從獄中寄來書信表示，雖然未曾見面，但能感受到保母是個有愛心、心地善良的人，在無人過問的情況下對孩子不離不棄，把她照顧得很好，是孩子最親的人。 經DNA比對發現，陳某與孩子並無血緣關係，孩子無法隨陳某落戶。孩子的疫苗本上記錄了生母姓名，但保母從未見過。警方努力尋找後發現，孩子親生生母同樣也在監獄。