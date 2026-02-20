明星狗上海走失近20日　 懸賞60萬盼尋回

廣東惠州一家寵物智能科技公司日前在發布懸賞啟事，開出60萬元人民幣尋找走失的伯恩山犬，引發網民熱烈討論。公司負責人表示，這隻名為辛巴的犬隻本身價值高，且承載團隊深厚情感，承諾若尋回必定兌現賞金。

4歲半辛巴 黑、白、棕三色為主

據媒體報道，公司負責人表示，辛巴是一隻4歲半的成年公犬，體重約37公斤，毛色以黑、白、棕三色為主，性格溫順親人。他強調，辛巴是公司團隊的重要成員，更是陪伴多年的「明星模特犬」，擁有大量粉絲。公司負責人表示：「我們從小看著牠長大，養了4年多，感情非常深厚。牠走失後，整個團隊都心急如焚，懇請廣大市民朋友幫忙多留意。」