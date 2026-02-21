內地春節長假催生寵物照顧需求　商家上門餵貓賺16萬

2026年農曆新年期間，大量民眾返鄉過年或外出旅遊，留守家中的寵物照護需求大幅成長，內地上門餵貓與寵物寄養成為熱門服務。1991年出生的桓聰從事寵物照護已有9年經驗，他表示今年農曆新年前後20多天，團隊共完成約2,000筆上門餵貓訂單，其中他個人承接約1,000單，與4名員工共同支撐上海地區的寵物照護需求。
日均睡眠僅3至4小時
《紅星新聞》報道，桓聰回憶9年前入行時，約200名客戶中僅12人有上門餵貓需求，如今需求已成倍增長。他的客戶主要為外來務工人群，今年農曆新年訂單中超過80%為返鄉客戶，約10%為錯峰出遊族群。農曆新年期間他每天凌晨3點出門工作至晚上10點甚至11點，日均睡眠僅3至4小時，最高紀錄一天完成55單。
每筆訂單服務時間為10至15分鐘，內容涵蓋鏟屎、添加飼料與換水、觀察貓咪健康狀況，以及檢查門窗電器、清運垃圾等項目。餵藥、剪指甲等額外需求只要不過分，他都免費完成。價格方面，桓聰長期採中高端路線，上海嘉定地區每次60至80元人民幣（約67.9至90.5港元），其他區域100元人民幣（約113港元），距離較遠或貓咪數量較多則收費200元人民幣（約226港元），9年來未曾調漲。
相比去年成長18%
桓聰透露，今年農曆新年上門餵貓訂單已接到320多家，相比去年270家成長18%，預估農曆新年結束可達25%漲幅，單靠上門餵貓收入預計達16萬元人民幣（約18.1萬港元）。
在杭州從事寵物餵養服務的95後女生小謝表示，不同貓咪性格差異大，有些膽小有些會盯著門口，因此進出門時需特別小心。她說：「尤其是進門和出門的時候，需要小心一些。貓主人養了貓，和貓肯定是有感情的。一旦貓不見了，那可能都不是價格的問題，還會涉及情緒方面。」
