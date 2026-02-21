內地春節長假催生寵物照顧需求　商家上門餵貓賺16萬

2026年農曆新年期間，大量民眾返鄉過年或外出旅遊，留守家中的寵物照護需求大幅成長，內地上門餵貓與寵物寄養成為熱門服務。1991年出生的桓聰從事寵物照護已有9年經驗，他表示今年農曆新年前後20多天，團隊共完成約2,000筆上門餵貓訂單，其中他個人承接約1,000單，與4名員工共同支撐上海地區的寵物照護需求。

日均睡眠僅3至4小時

《紅星新聞》報道，桓聰回憶9年前入行時，約200名客戶中僅12人有上門餵貓需求，如今需求已成倍增長。他的客戶主要為外來務工人群，今年農曆新年訂單中超過80%為返鄉客戶，約10%為錯峰出遊族群。農曆新年期間他每天凌晨3點出門工作至晚上10點甚至11點，日均睡眠僅3至4小時，最高紀錄一天完成55單。