內地6G新技術減依賴外國製程　傳輸速率破世界紀錄

科學家在光通訊與6G領域取得突破性進展，北京大學聯合鵬城實驗室、上海科技大學、國家信息光電子創新中心等研發團隊，在國際上率先實現光纖通訊和無線通訊系統間的跨網路融合。該成果於19日在線發表於《自然》期刊。
綜合內地媒體報道，隨著AI數據中心算力提升和下一代無線通訊網絡6G的蓬勃發展，多樣化場景要求訊號達到高速、低時延傳輸。然而，光纖通訊與無線通訊在訊號架構與硬件約束上存在「帶寬鴻溝」的技術瓶頸。
顯著提升抗干擾能力
研發團隊創出「光纖—無線一體化融合通信」概念，採用集成光學方案，成功研製出250GHz（千兆赫茲）以上超寬帶集成光子器件。新系統實現光纖通訊單通道512Gbps（千兆比特每秒）訊號傳輸、無線通訊單通道400Gbps訊號傳輸，突破三項世界紀錄。
論文通訊作者、北京大學電子學院副院長王興軍表示，新系統破解「帶寬鴻溝」，數據傳輸速率刷新目前已知的新紀錄。這一系統可支持光纖通訊和無線通訊雙模式傳輸，顯著提升抗干擾能力。
團隊模擬6G大規模用戶接入場景，實現86個訊道的多路實時8K影片接入演示，傳輸帶寬較目前5G標準提升10倍以上。核心部件為一塊集成晶片，帶寬超過250GHz，團隊還為系統配備神經網絡算法，讓訊號在有線、無線間切換時保持穩定。
「單片集成」到一塊晶片
《自然》審稿人認為，這項工作「對融合光學和太赫茲通訊系統的進步作出重要貢獻」。所有關鍵技術均基於全國產集成光學平台，繞開對國外先進微電子製程的依賴。
王興軍透露，新系統在6G基站、無線數據中心等場景中極具應用潛力，有望為下一代超寬帶高速光纖—無線一體化融合通訊奠定研究基礎。下一步目標是把整套系統「單片集成」到一塊晶片上，未來一個指甲蓋大小的模組或許就能撐起一座6G基站的全部收發任務。
