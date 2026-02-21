內地6G新技術減依賴外國製程　傳輸速率破世界紀錄

科學家在光通訊與6G領域取得突破性進展，北京大學聯合鵬城實驗室、上海科技大學、國家信息光電子創新中心等研發團隊，在國際上率先實現光纖通訊和無線通訊系統間的跨網路融合。該成果於19日在線發表於《自然》期刊。

綜合內地媒體報道，隨著AI數據中心算力提升和下一代無線通訊網絡6G的蓬勃發展，多樣化場景要求訊號達到高速、低時延傳輸。然而，光纖通訊與無線通訊在訊號架構與硬件約束上存在「帶寬鴻溝」的技術瓶頸。

顯著提升抗干擾能力