浙江103歲「功夫奶奶」過年五代同堂　傳承武術名揚中外

大鍋裏紅燒肉煮到冒泡，清蒸鰻魚、羊肉蘿蔔接連出鍋，熱氣升騰、香氣四溢。與此同時，曾孫輩的年輕人忙着招呼前來拜年的親友，歡笑聲交織。身穿棉襖的張和仙銀髮如雪、面色紅潤，看着滿堂兒孫，笑臉盈盈。孫子、曾孫們上前拜年，爭相把紅包（利是）塞進她手裏。

根據內媒《寧波晚報》，大年初一，院子裏依次排開十幾張圓桌，超過百人齊聚一堂，延續了半個多世紀的團圓飯再次熱鬧開席，最遠的人更專程從新疆趕回來參加。

農曆春節，許多人會返鄉與家人團聚。浙江寧波寧海力洋鎮東園村半山腰的老宅院裡，103歲的「功夫奶奶」張和仙與超過百名家族成員，五代同堂共度新年，場面相當熱鬧。

事實上，現年103歲的張和仙是「張氏武術」的第8代傳人、「山後張武術」非遺代表性傳承人，因此又被稱為「功夫奶奶」。

功夫精神永不老

2021年，高齡98歲的她在鄉村「武林大會」上擔任總裁判，與外國友人切磋的影片紅遍網路，甚至被時任外交部發言人讚賞「Kungfu Spirit never gets old.」（功夫精神永不老）。

張和仙的小兒子馮傳引自豪介紹：「我們家過年，每年都這麼熱鬧！」他補充稱：「我媽這個人，一輩子閒不住。別看一百多歲了，身體比我們這些兒女都好。到現在都堅持自己照顧自己，我們想幫忙，她總說『自己能行』。」