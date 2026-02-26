上海研究發現40歲後微胖更長壽 女性黃金體重BMI為25.4

中年發福一直是許多人的困擾，但內地研究顯示，40歲後適度的體重增加反而可能是長壽的關鍵。上海交通大學醫學院團隊追蹤16.6萬名中國人，發現微胖體型與較低的死亡風險相關，打破過去對理想體重的認知。 男性黃金體重BMI 26.3 《人民日報》報道，該研究於2025年8月發表在《細胞報告醫學》期刊，經過中位10.1年的追蹤後發現，死亡風險最低的「黃金體重」標準為：男性BMI 26.3、腰圍88厘米、腰臀比0.90；女性BMI 25.4、腰圍83厘米、腰臀比0.85。這些數值雖屬於「微胖」範圍，但尚未達到肥胖標準。

研究更指出，80歲以上高齡者的體重標準更為寬鬆。雖然超重肥胖對心血管有負面影響，但對80歲或以上老年人，BMI、腰臀比、腰圍的增加反而具有保護作用。內地2025年發布的《高齡老年人體質指數適宜範圍與體重管理標準》建議，80歲及以上老人BMI適宜範圍為22.0至26.9，這種現象在醫學上稱為「肥胖悖論」。 體重穩定更長壽 《老年學期刊》2023年發表的研究納入5萬餘名61至81歲女性，在研究開始時、第3年和第10年分別測量體重。結果顯示，與體重減輕超過5%的女性相比，體重保持穩定（變化小於5%）的女性長壽機率高出1.2至2倍。揚州大學附屬醫院骨科副主任提醒，年齡越大越難改變身材，建議四五十歲就開始調整。

北京佑安醫院心血管內科李主任2023年接受北京電視台採訪時表示，老年人需要一定的脂肪儲存量。他指出，內臟脂肪指數越低越好，但皮下脂肪可適當儲存，在遇到疾病打擊時先消耗皮下脂肪，再消耗蛋白質等物質，非常瘦的老人經不起感染或其他疾病的打擊。 復旦大學附屬華山醫院老年醫學科主任徐醫生在《康復雜誌》撰文分享體重管理建議，包括攝取足夠蛋白質、補充鈣質與維他命D、保證膳食纖維與水分、控制鹽糖油攝取，以及結合抗阻訓練、有氧運動和平衡訓練等運動方式，幫助脂肪均勻分布，達到微胖但腰圍不超標的理想狀態。