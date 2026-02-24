六旬漢誤吞紅棗核腹脹如孕婦　及時送院逃過鬼門關

浙江省寧波市一名62歲男子因誤吞紅棗核，出現腹痛、腹脹，肚子漲得如同懷孕6、7個月的孕婦，情況一度危殆，幸及時送院逃過鬼門關。

綜合傳媒報道，這名林姓男子的小腸內嵌入一枚直徑不到2公分的異物，已造成腸梗阻，醫生判斷後懷疑為棗核，追問病人是否曾食用紅棗。經家屬提醒，他才想起前一天吃八寶飯時，確實吃過整顆紅棗，「但忘了有沒有吐核」。

報道指出，當時他得小腸腸腔擴張，充滿氣體與液體，屬典型腸梗阻表現，若依傳統治療方式可能需手術切除阻塞腸段，但林男曾做過腸癌手術，腹腔已有沾黏，若再次開刀風險更高、創傷更大。