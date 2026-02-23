西九龍開出高鐵 女客如廁跌金手鏈 職員「糞海撈金」

一名女乘客於高鐵將一條金手鏈掉入廁所便池並被沖走。幸得列車長及維修人員協力，徒手伸入列車的集便箱中「糞海撈金」。(網上圖片)

內媒報道，上周六（21日）在香港西九龍開往南寧東的G928次高鐵上，一名姓鍾的女乘客如廁，將一條價值數萬元、約50克的金手鏈掉入廁所便池並被沖走。幸得列車長及維修人員協力，徒手伸入列車的集便箱中「糞海撈金」。

事發於當日下午5時半，鍾女士乘坐G928次列車，在前往車廂洗手間時，手上的金手鏈突然斷裂掉進便池。鍾女士當時正按下沖水掣，金鏈被沖走。當時她半小時後即將在梧州南站下車，她立即向列車長蔡石玉求助，希望能找回該條金鏈。

列車長蔡石玉接報後，即通知隨車機械師。由於列車仍在運行，且集便器內部結構複雜，無法即時處理。機械師決定先封閉該洗手間，告知鍾女士要待列車當晚返回南寧維修基地後才能處理。

列車當晚駛入南寧動車所。地勤機械師嚴芝科和搭檔張浩開始「尋寶」，研判金鏈應卡在集便器的「真空中轉箱」內。由於中轉箱空間狹小、光照效果差，無法使用工具，兩人只能徒手伸入箱內摸索。經過近40分鐘的艱苦尋找，二人終成功找到金鏈。鐵路部門目前已聯絡上鍾女士，準備將這條失而復得的金鏈物歸原主。「我們晚上的檢修任務量很重，得分秒必爭，既要幫旅客掏金手鏈，也要確保動車組準點出庫。」嚴芝科說當晚他們檢修任務量達50組，是南寧動車所有史以來的最高紀錄。