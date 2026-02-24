相睇｜江蘇公務員炫富「有靚車房子多」 被官方踢爆作大

「開封王婆」說媒相睇活動日前移師到江蘇連雲港，卻發生「炫富遭官方打臉」的鬧劇。一名男子上台時，高調稱自己是公務員，並擁有靚車及多間房子，引發網民質疑公務員財力竟如此雄厚。不過，男子隨即遭其任職的單位踢爆，其說法與事實不符。 綜合《現代快報》、《瀟湘晨報》等傳媒，開封王婆近日在連雲港園博園舉辦現場說媒活動，一名身穿黃綠色外套的男子上台，自我介紹稱自己36歲，在連雲港市機關事務管理局上班。當王婆表示，「講這麼多就夠了，下去再聊」時，男子又主動補充稱，家裡還有賓利、保時捷、奧迪R7，房子很多。

相關影片在網上瘋傳後，連雲港市紀委工作人員回覆傳媒稱，正在核實了解，並稱男子的說法可能存在不實，已在第一時間介入。

自稱36歲 實際40歲 連雲港市機關事務管理局2月22日回應稱，部門對此事非常重視，已展開調查。工作人員稱，當事男子確實是機關事務管理局下屬單位聘用人員，但並非影片中自稱的36歲，實際上是1986年出生，今年40歲。 調查顯示，他目前持有2輛車，一輛是以14.8萬元購入的二手奧迪A7，另一輛是9萬多買的納智捷，非所聲稱的賓利、保時捷等牌子。 被機關事務管理局「嚴肅批評教育」 房地產部分，該男子擁有2個套房，均為與他人共同擁有的。機關事務管理局強調，「我們對當事人已經進行了嚴肅批評教育」。