馬年｜駐馬店/安徽馬鞍山外 中國有多少「馬」字的市縣？

資料顯示，目前中國約700個城市中，帶「馬」字的一共有6座，包括河南的駐馬店市和義馬市、安徽的馬鞍山市、山西的侯馬市、四川的馬爾康市，以及地處台灣海峽東南部、澎湖列島上的台灣馬公市。 至於區（市轄區）、縣一級的行政區，帶「馬」的約有10個，例如福建福州市的馬尾區、四川瀘州市的龍馬潭區、雲南文山州的馬關縣、廣西河池市的巴馬縣等等。 相比之下，帶「龍」字的不但有一個黑龍江省，還有7個城市，40餘個區和縣，確比「馬」多很多。

駐馬店位於「天下之中」，是華夏文明發祥地之一，古有蔡州、汝南等等名稱。它的地名由來主要有兩個說法，一是當地盛產苎麻（苎，普通話讀zhù，粵音同「署」），駐馬是苎麻的諧音。另一個是明朝在當地設置驛站，南來北往的官差和商人多在此投棧歇馬，慢慢形成了駐馬店。 順帶一提，駐馬店的地名有其文化底蘊和歷史傳承，惟近年有些網民似乎不太欣賞，更認為它「土」，相關網文不難找到，同被調侃「土」的城市還有河北省會石家莊、遼寧瓦房店等好幾個。其實在1999年前後，當地政府確曾提出把城市名改為「天中」的申請，只是未獲批准。

無論如何，如今的駐馬店依然是國家糧食生產核心區，糧食年產量能達到800萬噸，並為中國重要農產品和食品加工基地。 至於人口最少的「馬」字城市，是盛產蟲草等藥材的四川馬爾康。該市在青藏高原邊緣，是阿壩藏族羌族自治州的州府所在，居民僅6萬左右，比幾乎所有帶「馬」的區、縣還要少。唯一人口比馬爾康少的「馬」字區縣，是西藏日喀則市毗鄰不丹的康馬縣，只有2萬多人。 馬公是侵略者改的地名

馬爾康地名來自藏語「火苗旺盛的地方」的音譯，康馬則是藏語「紅房子」的意思。 而「外婆的澎湖灣」場景所在的台灣馬公市，人口亦僅有6.3萬，只比馬爾康略多一點。 馬公幾百年來一直稱為「媽宮」，地名源自當地祭祀媽祖的天后宮。至日據時期的1920年，侵略者將之改為「馬公」，光復後也被沿用。因為有此一段歷史，這些年不時有人提出馬公應恢復舊稱，回歸本質，可惜至今未能成事。 說完馬公，再說一個甚為類似的「馬」字地名——馬祖。馬祖地名同樣源自媽祖信仰，是從「媽祖島」演變而來。

大家如果關心兩岸消息，應該對馬祖不會陌生。2001年成事的小三通是「兩門對開，兩馬先行」，「兩門」即廈門和金門；「兩馬」一個是前面提到的福州市馬尾區，另一個是目前由台灣當局實際管轄、一水相隔的馬祖地區。 另外，人們或許不知道，台灣的電影金馬獎，金馬二字的原意不是「金色的馬」，而是金門和馬祖。 至於在閩江出海口處的福州馬尾區，在中國近代史上也赫赫有名。中學中國歷史科必會涉及「洋務運動」，「洋務運動」又會提到設於馬尾的福州船政局、福建船政學堂和馬尾造船廠。

最後，有一個「馬」字地名重複率奇高，甚至一個省區裏都有好幾處。至於是哪一個「馬」字地名，將另文再述。