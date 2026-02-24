飛行汽車｜V1000/電鷹飛車等4款亮相　聲稱「既能載人也能運貨」

湖北今日（2月24日）召開全省加快建成中部地區崛起的重要戰略支點推進大會，會場外的武漢洪山禮堂前廣場一口氣展示電鷹飛車、Sparrow-X2、V1000、Sw014款電動垂直起降飛機（eVTOL），吸引大批市民參觀。這些被稱為「飛行汽車」的電動垂直起降飛機，既能載人也能運貨，代表湖北在低空經濟賽道的最新成果。
電鷹飛車可載4人作空的士
電鷹科技展示的「電鷹飛車」採用8個封閉式旋翼設計，機身長5.6公尺、寬3.9公尺、高1.6公尺，尺寸與一般汽車相似。該公司董事長、湖北無人機協會會長蔡曉東表示，這款飛行器最大載重達450公斤，可容納4人，持續飛行時間超過20分鐘，能抵抗7級風。他透露未來將採取兩種營運模式，有經濟實力的市民可直接購買，預計單價可控制在200萬元人民幣以內；普通市民則可透過叫車程式，在園區、小區、景區等地就近搭乘，享受搭「空中的士」服務。
Sparrow-X2盼成空中ICU
福生航空展示的Sparrow-X2載重能力則達重達2.7噸，標準配置為6座位。該公司董事長陳昭言指出，由於內部空間較大，可搭載移動CT、ECMO等專業醫療設備，能承擔「空中ICU」任務。他表示，這款電動垂直起降飛機純電航程可達200公里，開啟增程器後全航程達1200公里，成本可控制在醫用直升機的五分之一到十分之一，大約每小時2000元人民幣。福生航空已與武漢一間醫療機構達成合作協議，進行藥品運輸等測試。
武漢迅起科技展示的V1000型傾轉旋翼混動eVTOL翼展達13.26公尺，最大起飛重量2.8噸。該公司飛行器項目副總師李佳介紹，V1000A載人版可搭載4人，V1000B貨運版載重400公斤，續航里數超過1000公里，足以從武漢飛往廣州、南京、上海等地，能覆蓋全國90%的大中城市。
4款完成試飛
是雲航空科技主要專注於低空飛行器整機的研發、設計、生產、製造。研發總監熊清震表示，現場展示的SW-One多旋翼飛行器採用6軸12旋翼設計，起飛重量300公斤，續航時間可達30分鐘。他強調公司堅持「讓普通人也能體驗飛行」理念，有人駕駛版本採用類似汽車的方向盤和腳踏板設計，希望將新產品單價控制在50萬元人民幣以內。據湖北省國防科工辦相關負責人介紹，湖北共有9款eVTOL整機在研，其中4款已完成試飛。除本次亮相的4款產品外，另有5個企業、團隊正加快研製，相關產品有望年內實現試飛。
目前，湖北航空工業重點企業200餘間，特種飛行器、航空救生裝備產品研發製造和飛機維修能力全國領先。2025年上半年，全省航空工業營收約139億元人民幣，同比增長13.46%，主要集中在武漢、荊門、襄陽等地。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章