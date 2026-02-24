飛行汽車｜V1000/電鷹飛車等4款亮相　聲稱「既能載人也能運貨」

湖北今日（2月24日）召開全省加快建成中部地區崛起的重要戰略支點推進大會，會場外的武漢洪山禮堂前廣場一口氣展示電鷹飛車、Sparrow-X2、V1000、Sw014款電動垂直起降飛機（eVTOL），吸引大批市民參觀。這些被稱為「飛行汽車」的電動垂直起降飛機，既能載人也能運貨，代表湖北在低空經濟賽道的最新成果。

電鷹飛車可載4人作空的士

電鷹科技展示的「電鷹飛車」採用8個封閉式旋翼設計，機身長5.6公尺、寬3.9公尺、高1.6公尺，尺寸與一般汽車相似。該公司董事長、湖北無人機協會會長蔡曉東表示，這款飛行器最大載重達450公斤，可容納4人，持續飛行時間超過20分鐘，能抵抗7級風。他透露未來將採取兩種營運模式，有經濟實力的市民可直接購買，預計單價可控制在200萬元人民幣以內；普通市民則可透過叫車程式，在園區、小區、景區等地就近搭乘，享受搭「空中的士」服務。