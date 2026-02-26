山東漢玩遊戲中獎獲2年汽車使用權 老闆當場反口僅退還本金

山東濟寧一名男子參加套圈活動，花費5600元人民幣中獎，本應獲得汽車2年使用權，卻被老闆當場反口拒絕兌現承諾，最終在警方介入後僅退回本金。
根據當事男子描述，老闆原先承諾只要套中3次，就能獲得該輛汽車2年的使用權。他購買了5600元人民幣的套圈，在還有1000多個圈時就套中第3次。然而當他要求獎品時，老闆卻突然變卦，不僅拒絕交付車輛，還聲稱「一分錢都退不了」，並以各種理由逃避責任。
老闆拒絕額外賠償
該男子表示，老闆當場以車輛並非自己所有為由拒絕履行承諾，周圍群眾也見證了雙方爭執下不能達成共識的過程。男子報警處理。警方到場後調解二人，經協商後老闆同意退還5600元本金，但拒絕提供任何額外賠償。
據報道，類似糾紛並非首例。2025年5月，瀋陽景星不夜城舉辦汽車套圈活動時，也有遊客花費3000元人民幣成功套中汽車使用權，但同樣未能得到獎勵。
有律師建議，若消費者所述情況屬實，套圈活動主辦方應當履行合約約定。若主辦方不履行則構成違約，消費者可向市場監管部門或消費者協會投訴。若問題仍無法解決，消費者可憑藉相關證據，透過司法途徑維護權益。
老闆此舉是否涉及消費欺詐，仍有待進一步調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章