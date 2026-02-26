山東漢玩遊戲中獎獲2年汽車使用權 老闆當場反口僅退還本金

山東濟寧一名男子參加套圈活動，花費5600元人民幣中獎，本應獲得汽車2年使用權，卻被老闆當場反口拒絕兌現承諾，最終在警方介入後僅退回本金。

根據當事男子描述，老闆原先承諾只要套中3次，就能獲得該輛汽車2年的使用權。他購買了5600元人民幣的套圈，在還有1000多個圈時就套中第3次。然而當他要求獎品時，老闆卻突然變卦，不僅拒絕交付車輛，還聲稱「一分錢都退不了」，並以各種理由逃避責任。

老闆拒絕額外賠償

該男子表示，老闆當場以車輛並非自己所有為由拒絕履行承諾，周圍群眾也見證了雙方爭執下不能達成共識的過程。男子報警處理。警方到場後調解二人，經協商後老闆同意退還5600元本金，但拒絕提供任何額外賠償。