女子西藏行山暴風雪中迷路　靠牛屎衛生棉保暖獲救

一名女遊客2月22日在西藏山南市庫拉崗日行山時失蹤，經當地多部門及村民連夜搜救，於2月23日中午在山區一處牛棚內獲救。據救援人員表示，該女子發現一個牛棚後，透過棚內牛屎及衛生棉維持體溫，冷靜應變成功自救，被發現時身體狀況尚好，並已承擔約3萬元人民幣的救援費用。

據事發地一間民宿老闆表示，2月22日當天山上突然落大雪，該女子跟團行山，領隊見天氣惡化便落山撤退，但她在離開時行錯方向。由於雪後山上能見度極低，領隊在山上搜尋不果。當晚7時許，女子未有如期下山取回身份證，村民立即召集人員上山，當晚及23日凌晨分批搜救。