女子西藏行山暴風雪中迷路　靠牛屎衛生棉保暖獲救

一名女遊客2月22日在西藏山南市庫拉崗日行山時失蹤，經當地多部門及村民連夜搜救，於2月23日中午在山區一處牛棚內獲救。據救援人員表示，該女子發現一個牛棚後，透過棚內牛屎及衛生棉維持體溫，冷靜應變成功自救，被發現時身體狀況尚好，並已承擔約3萬元人民幣的救援費用。
據事發地一間民宿老闆表示，2月22日當天山上突然落大雪，該女子跟團行山，領隊見天氣惡化便落山撤退，但她在離開時行錯方向。由於雪後山上能見度極低，領隊在山上搜尋不果。當晚7時許，女子未有如期下山取回身份證，村民立即召集人員上山，當晚及23日凌晨分批搜救。
因行錯路流落牛棚
洛扎縣政府工作人員透露，接獲失蹤通報後，當地黨員幹部、公安、護邊員等20多人連夜上山搜救至凌晨，在雪地發現腳印。2月23日再次出動約60人，包括公安、消防、政府人員、附近村民及旅行社等，並攜帶多架無人機協助搜尋。直至2月23日中午收到求救訊號，救出失蹤遊客。
救援人員表示，女子發現牛棚後，有意識地用牛糞堵住棚口，並用衛生棉裹住雙腳等，做了一系列保護措施。她曾發現搜救人員並嘗試求救，但因天氣惡劣未被發現，只好等待救援，期間天亮時她還幸運地看到了日照金山。該救援人員說：「她是在惡劣天氣走失了，靠冷靜智慧拯救了自己，我們完全不敢想這種環境能活下來。」
獲救女子承擔搜救費用
當地官方人士指出，目前當地晝夜溫差大，而且山上部分地區訊號較差，村民出動人員和車輛救援成本約3萬元，由遊客和其所屬旅行團支付。據了解，女子會承擔上山村民的大部份搜救費用。
