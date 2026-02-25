六旬女因塞車19小時少飲水　肺栓塞入ICU

農曆新年後，浙江省杭州市先後傳出2名六旬女子，因塞車長時間久坐車內超過10小時，回家後暈倒送院，確診均為急性肺栓塞，一度命危，目前仍在深切治療部搶救。
《九派新聞》報道，其中一名60歲王姓女子，2月23日隨家人自駕從安徽省返杭州，原本4、5小時車程因塞車延至10小時。期間她因擔心如廁不便，幾乎沒有喝水，雙腿長時間蜷縮在狹小座位上未活動。
落車時暈倒
抵達家門口，她下車伸展時突感胸口劇痛、呼吸困難，隨即暈倒地上，並出現全身濕冷症狀，送院時已呈嚴重低氧血症與休克狀態，經氣管插管與升壓治療，確診為急性肺栓塞，目前仍在ICU接受治療。
無獨有偶，另一名62歲李姓女子，同日也因長途車發生類似情況，她與家人自福建省出發，因塞車花了19小時才抵達杭州市，中途僅在服務區短暫休息一次。她回家下車後突然暈倒，送院檢查發現雙側肺動脈多發栓塞，期間一度心跳驟停，幸經緊急救後恢復心跳，目前病情略有好轉，但仍在ICU留院觀察。
醫生指出，長時間久坐、缺乏活動與飲水，容易導致深靜脈血栓（DVT），血栓一旦脫落隨血流進入肺動脈，就會引發致命性肺栓塞。長途車不論司機或乘客，尤其是中高齡者，更應提高警覺。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章