六旬女因塞車19小時少飲水　肺栓塞入ICU

農曆新年後，浙江省杭州市先後傳出2名六旬女子，因塞車長時間久坐車內超過10小時，回家後暈倒送院，確診均為急性肺栓塞，一度命危，目前仍在深切治療部搶救。

《九派新聞》報道，其中一名60歲王姓女子，2月23日隨家人自駕從安徽省返杭州，原本4、5小時車程因塞車延至10小時。期間她因擔心如廁不便，幾乎沒有喝水，雙腿長時間蜷縮在狹小座位上未活動。

落車時暈倒

抵達家門口，她下車伸展時突感胸口劇痛、呼吸困難，隨即暈倒地上，並出現全身濕冷症狀，送院時已呈嚴重低氧血症與休克狀態，經氣管插管與升壓治療，確診為急性肺栓塞，目前仍在ICU接受治療。