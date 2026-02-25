全台首創 台北父母育12歲以下孩童 日減一小時工時

全球多地少子化問題嚴峻，在台灣，台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計劃」，由3月1日起，家中育有12歲以下子女的父母，只要企業在不減薪的情況下，每天可減少一小時工時，減少的工資將由當局提供八成補助。

減少工資由官方提供八成補助

蔣萬安表示，「育兒減少工時計劃」是全台首創，希望透過計劃，讓家長彈性安排工作和育兒步伐，「重新拿回生活主導權」，不必在職業與家庭之間痛苦二選一；當局可以跟企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，並讓企業更能落實企業社會責任。