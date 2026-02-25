全台首創 台北父母育12歲以下孩童 日減一小時工時

全球多地少子化問題嚴峻，在台灣，台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計劃」，由3月1日起，家中育有12歲以下子女的父母，只要企業在不減薪的情況下，每天可減少一小時工時，減少的工資將由當局提供八成補助。
減少工資由官方提供八成補助
蔣萬安表示，「育兒減少工時計劃」是全台首創，希望透過計劃，讓家長彈性安排工作和育兒步伐，「重新拿回生活主導權」，不必在職業與家庭之間痛苦二選一；當局可以跟企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，並讓企業更能落實企業社會責任。
計劃規定凡是「登記設立在台北的事業單位」，只要提供「戶籍於台北」、「有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長」，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀小學，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請。企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，每名受僱者最高補助為1.5萬元新台幣，每間事業單位的總補助上限為10萬元新台幣。
參考南韓光州市經驗
台北勞動局表示，計劃參考了南韓光州市的育兒彈性工時的經驗，再根據台北市本身情況，設計出符合自身需求的模式，強調推動這項計劃，是希望協助企業體貼員工的實際需求，打造更友善的育兒職場環境。