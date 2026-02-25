長沙少女為買iPhone　偷母值13萬飾物賤賣予二手店

為了換一部新的iPhone手機，湖南省長沙市一名15歲少女，將母親原價逾13萬元人民幣（約15萬港元）名錶、手鏈、耳環、首飾、手袋等，以9,300元人民幣（約1.1萬港元）低價賣予二手店，事發後母親憤而找二手店店店主，希望討回公道。

綜合傳媒報道，這名丁姓女子表示，女兒長期沉迷手機，令母女經常發生衝突，「之前我砸破了她的手機，年後我就發現她有了新的蘋果iPhone手機。」她察覺有異樣，點算家中物品，發現多件貴重物品不翼而飛。

經她不斷追問，女兒終於承認與2名同學把媽媽的多件精品，到二手店賣掉，才有錢買新手機。丁女說，她一隻卡地亞手錶當時以46,200元人民幣購買，僅以2,000元人民幣被放售，以29,500元人民幣購入的Dior手袋，只能以1,500元人民幣賣出。