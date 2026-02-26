德總理默茨訪華 逾30企業高層隨團 習近平︰中方支持歐洲自立自強

在美國特朗普政府高壓外交背景下，西方多國領袖持續來華，加強與中國的關係。國家主席習近平周三在北京釣魚台國賓館，接見訪華兩天的德國總理默茨。習近平指，中德分別是世界第二、三大經濟體，雙方關係不僅關乎兩國利益，也對歐洲和世界有重要輻射效應，並稱中方支持歐洲自立自強。今次是默茨去年5月就任總理後首次訪問中國，隨行的包括逾30名企業高層。他啟程前強調，與中國「脫鈎」是錯誤，將阻礙國家經濟機遇，亦無法讓世界變得安全：並稱中國已成全球重要力量，任何國家都無法忽視，要解決全球性的問題，離不開中國參與。

習近平會見默茨表示，世界愈是變亂交織，中德愈要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷發展。他提出三點意見，一是要做相互支持的可靠夥伴；指中國堅持和平發展道路，有能力和底氣實現中國式現代化，將續跟德國等各國分享發展機遇；冀德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策。二是要做開放互利的創新夥伴；指德國政府在技術、創新及數字等領域提出新發展戰略，跟中國「十五五」時期智能化、綠色化及融合化發展方向高度契合。雙方應加強發展戰略對接，支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進人工智能等領域對話合作；並維護產業鏈供應鏈穩定暢通。三是要做相知相親的人文夥伴；指中德是擁有深厚文化底蘊的大國，要加強文明互學互鑒，密切人文交流。

中德應堅持聯合國核心地位

習近平並稱，中德應堅持聯合國核心地位，重振聯合國主導作用，帶頭做多邊主義的維護者、國際法治的踐行者及自由貿易的捍衛者。他說中方支持歐洲自立自強，希望歐方同中方相向而行，堅持戰略夥伴定位，堅持開放包容、合作共贏，實現中歐關係更大發展，為世界和平與發展作出更大貢獻。

默茨則稱很高興在中國人民歡慶春節時來華，祝中國人民馬年吉祥。他稱德方珍視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方一道延續友好傳統，深化兩國全方位戰略夥伴關係；並稱德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對華合作。