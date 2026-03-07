泉州景點｜洛伽寺/洛陽橋等4大海濱好去處 訪海上絲路起點

洛伽寺 ｜絕美「海天佛國」現代工藝融合自然奇觀 說到泉州最具靈氣的海岸地標，首選有「海天佛國」美譽的洛伽寺！ 洛伽寺是內地少有的海上佛廟，座落於石獅市黃金海岸宮嶼島上。寺廟採用紅牆金瓦設計，潮漲時宛如飄浮海上的宮殿，碧波環抱，僅靠石橋相連；潮退時四周會露出大片礁石，遊客可漫步而上，循不同角度欣寺廟之美。 雖然洛伽寺是2001年才竣工的現代建築，但它傳承了閩南千年建築風格，將自然奇觀與現代工藝融合，與宋元古航道相互輝映，是旅遊泉州不能錯過的獨特風光。

洛伽寺資料 洛伽寺地址：泉州市石獅市濱海東路

洛伽寺開放時間：24小時年中無休

崇武古城｜「海疆長城」 活着的海防博物館 屹立於惠安縣海濱600多年的崇武古城，是中國現存最完整的丁字形石砌古城，巍峨雄渾的花崗岩城牆，記載着中國海防史上的重要里程。 明朝初期，我國東南沿海一帶經常受倭寇侵犯，朝廷於是從南到北在岸邊修建了多座衛所要塞，崇武古城為其中的海防重鎮。這裏擁有完備的軍事防禦設施，除了烽火臺、瞭望台和炮臺，還有跑馬道、兵馬司、演武坳、兵工廠等，城外亦有護城濠溝，打造出固若金湯的「海疆長城」。

1938年日本侵華期間亦曾炮轟崇武古城，試圖在此地開闢登陸路徑，但最終未能摧毁堅固的城牆，至今城牆上仍依稀可見當年日軍留下的彈坑。 如今崇武古城已轉型為集軍事遺址、石雕藝術與民俗風情於一體的旅遊景區，更是3,500多名居民的生活港灣，其中不乏當年抗倭軍隊的后裔，令這座石城成為「活着」的海防博物館。 崇武古城資料 崇武古城地址：泉州市惠安縣崇武鎮海門村海馬巷41號

崇武古城門票：40元（長者、小童、大學生半價）

崇武古城開放時間：07:30-19:00

蟳蜅漁村｜頭戴簪花圍 打卡冬暖夏涼蠔殼屋 蟳埔原是晉江出海口的一條小漁村，幾年前在藝人趙麗穎的「明星效應」帶動下，大量遊客蜂擁而至，仿傚偶像換上蟳蜅女傳統服飾，頭戴嬌艷的「簪花圍」四處遊覽打卡，令漁村搖身一變網紅村，熱鬧不過。 除了「簪花圍」，蟳埔漁村的亮點還有那一幢幢由蠔殼和磚石組合而成「蚵殼厝」。使用蠔殼建屋的好處，是能夠折射陽光，而且不易腐蝕，適合應用在沿海潮濕地區。屋子住起來冬暖夏涼，實用美觀，有種原始的粗獷美，難怪已變成蟳埔遊客的熱門照相位。

蟳蜅漁村地址 泉州市豐澤區東海街道

洛陽橋｜古代黑科技建成 世界最早跨海梁式石橋 最後介紹的洛陽橋，是世界現存最早的跨海梁式石橋，建成于宋嘉祐四年十二月（1059年），又名「萬安橋」。 洛陽橋位於洛陽江出海口，狂潮水急，江底主要是質地柔軟、承載力低的淤泥沉積物，到底千年以前，古代工程師如何在艱钜的環境下建成這道跨海大橋？ 原來方法有三：首先要在江底拋置大量石塊，形成矮堤，然後用條石以丁順交錯的方式，拼砌成船型的橋基橋墩；其次，基於大型石材不易搬運，古人想到利用潮漲船高的規律，漲潮時才把石板浮運橫架在橋墩；最後是在橋下養殖大量生蠔，利用蠔吸附石頭的膠合作用「養蠣固基」，將生物學應用於建穚工藝上，堪稱「古代黑科技」，對中國、以至世界建橋史具有深遠影響。

洛陽橋地址 泉州市洛江區蔡襄路