中國
出版：2026-Mar-07 07:00
更新：2026-Mar-07 07:00

泉州景點｜洛伽寺/洛陽橋等4大海濱好去處 訪海上絲路起點

距離香港4個多小時高鐵路程的泉州，不單以唯美的閩南紅磚古厝聞名，作為宋元時期的「東方第一大港」，昔日海上絲綢之路的起點，泉州擁有豐富多姿的海洋文化，漫長的海岸線蘊藏着無數寶藏景點。洛伽寺、崇武古城、蟳蜅漁村及洛陽橋4個泉州近岸地標，可以一邊打卡，一邊收穫泉州的歷史風光。

文章出處：「當代中國」網站

潮漲時的泉州洛伽寺宛如一座飄浮海上的宮殿，碧波環抱，僅靠石橋相連。紅牆金瓦在蔚藍大海的映襯下，顯得格外莊嚴(圖片來源：Shutterstock) 潮退時，泉州洛伽寺四周會露出大片礁石，遊客可漫步而上，又是另一道風光。(圖片來源：Shutterstock) 航拍洛伽寺，從另一角度欣賞「海天佛國」。(網上圖片) 泉州洛伽寺於2001年端工落成,其所在的宮嶼島的香港友邦集團捐贈，作為籌建南海觀音菩薩道場。

洛伽寺 ｜絕美「海天佛國」現代工藝融合自然奇觀

說到泉州最具靈氣的海岸地標，首選有「海天佛國」美譽的洛伽寺！

洛伽寺是內地少有的海上佛廟，座落於石獅市黃金海岸宮嶼島上。寺廟採用紅牆金瓦設計，潮漲時宛如飄浮海上的宮殿，碧波環抱，僅靠石橋相連；潮退時四周會露出大片礁石，遊客可漫步而上，循不同角度欣寺廟之美。

雖然洛伽寺是2001年才竣工的現代建築，但它傳承了閩南千年建築風格，將自然奇觀與現代工藝融合，與宋元古航道相互輝映，是旅遊泉州不能錯過的獨特風光。

洛伽寺資料

  • 洛伽寺地址：泉州市石獅市濱海東路

  • 洛伽寺開放時間：24小時年中無休

崇武古城的「崇武」二字，取崇尚武備之意。有別於一般旅遊古城，崇武古城的城牆並非以磚砌成，而是就地取材，將惠安盛產的花崗岩切割為條石，以丁字形石砌。(圖片來源：視覺中國) 泉州崇武古城的城周長2,567米，位於泉州灣和湄州灣之間，面對台灣海峽，歷來是我國東南海疆的軍事要塞。(圖片來源：視覺中國) 不少遊客穿着古裝來到古色古香的泉州崇武古城拍照留念。(網上圖片)

崇武古城｜「海疆長城」 活着的海防博物館

屹立於惠安縣海濱600多年的崇武古城，是中國現存最完整的丁字形石砌古城，巍峨雄渾的花崗岩城牆，記載着中國海防史上的重要里程。

明朝初期，我國東南沿海一帶經常受倭寇侵犯，朝廷於是從南到北在岸邊修建了多座衛所要塞，崇武古城為其中的海防重鎮。這裏擁有完備的軍事防禦設施，除了烽火臺、瞭望台和炮臺，還有跑馬道、兵馬司、演武坳、兵工廠等，城外亦有護城濠溝，打造出固若金湯的「海疆長城」。

1938年日本侵華期間亦曾炮轟崇武古城，試圖在此地開闢登陸路徑，但最終未能摧毁堅固的城牆，至今城牆上仍依稀可見當年日軍留下的彈坑。

如今崇武古城已轉型為集軍事遺址、石雕藝術與民俗風情於一體的旅遊景區，更是3,500多名居民的生活港灣，其中不乏當年抗倭軍隊的后裔，令這座石城成為「活着」的海防博物館。

崇武古城資料

  • 崇武古城地址：泉州市惠安縣崇武鎮海門村海馬巷41號

  • 崇武古城門票：40元（長者、小童、大學生半價）

  • 崇武古城開放時間：07:30-19:00

蟳埔的地名主要來自當地盛產的「紅蟳」，亦即是青蟹。（圖片來源：Shutterstock） 蟳埔村「蚵殼厝」的蠔殼並非本土物產，而是由外來商船帶到泉州，居民將其加工成建材建屋，內牆以雜碎土石興建，外牆才砌蠔殼，用糯米水和水攪拌粘接，因為堅固耐用，蟳埔民間有「千年磚，萬年蚵」的說法。（圖片來源：泉州市人民政府） 「簪花圍」是泉州蟳埔女的獨有髮飾，由花圍和髮簪等部分組成。髮簪有的由魚骨、象牙製成，而花圍則會插上茉莉花、玉蘭、山茶花、菊花及夜來香等，並會隨季節和個人的喜好調節。 蟳埔女「簪花圍」在2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄，在明星和網紅效應下，不少遊客人都會在蟳埔換上鮮艷的花上衣、寬腳褲，頭戴簪花圍，當一天傳統的「蟳蜅女」，在古意盎然的世遺城市拍照留念。

蟳蜅漁村｜頭戴簪花圍 打卡冬暖夏涼蠔殼屋

蟳埔原是晉江出海口的一條小漁村，幾年前在藝人趙麗穎的「明星效應」帶動下，大量遊客蜂擁而至，仿傚偶像換上蟳蜅女傳統服飾，頭戴嬌艷的「簪花圍」四處遊覽打卡，令漁村搖身一變網紅村，熱鬧不過。

除了「簪花圍」，蟳埔漁村的亮點還有那一幢幢由蠔殼和磚石組合而成「蚵殼厝」。使用蠔殼建屋的好處，是能夠折射陽光，而且不易腐蝕，適合應用在沿海潮濕地區。屋子住起來冬暖夏涼，實用美觀，有種原始的粗獷美，難怪已變成蟳埔遊客的熱門照相位。

蟳蜅漁村地址

泉州市豐澤區東海街道

福建泉州洛陽橋與河北趙縣趙州橋、廣東潮州廣濟橋、北京豐台盧構橋，並稱「中國四大古橋」。(圖片來源：視覺中國) 著名詩人餘光中2011年創作的《洛陽橋》，以「刺桐花開了多少個春天，東西塔對望究竟多少年，多少人走過了洛陽橋，多少船駛出了泉州灣…… 」描繪了洛陽橋的悠久歷史和泉州灣的繁華景象。(圖片來源：視覺中國) 洛陽橋橋長約731 米，寬約4.5米，共有45座船型橋墩，美觀之餘，亦可減少水的衝力。(圖片來源：Shutterstock) 洛陽橋的興建，反映出泉州在宋元時期作為世界海洋貿易中心的交通物流需要，對這個世界遺產城市的深具意義和代表性。(圖片來源：Shutterstock)

洛陽橋｜古代黑科技建成 世界最早跨海梁式石橋

最後介紹的洛陽橋，是世界現存最早的跨海梁式石橋，建成于宋嘉祐四年十二月（1059年），又名「萬安橋」。

洛陽橋位於洛陽江出海口，狂潮水急，江底主要是質地柔軟、承載力低的淤泥沉積物，到底千年以前，古代工程師如何在艱钜的環境下建成這道跨海大橋？

原來方法有三：首先要在江底拋置大量石塊，形成矮堤，然後用條石以丁順交錯的方式，拼砌成船型的橋基橋墩；其次，基於大型石材不易搬運，古人想到利用潮漲船高的規律，漲潮時才把石板浮運橫架在橋墩；最後是在橋下養殖大量生蠔，利用蠔吸附石頭的膠合作用「養蠣固基」，將生物學應用於建穚工藝上，堪稱「古代黑科技」，對中國、以至世界建橋史具有深遠影響。

洛陽橋地址

泉州市洛江區蔡襄路

