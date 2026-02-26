好人好事｜台高中女生街頭助失智翁拉褲穿鞋　網民讚天使化身(有片)

台灣雲林北港鎮街頭周三（25日）出現暖心一幕，一名疑似失智的老翁神情恍惚站在路邊，褲子滑落至大腿、鞋子掉在一旁，引起路人側目，一名路過的高中女生吳珊霓見狀，毫不猶豫主動上前，蹲下幫老翁細心整理衣褲並穿好鞋子，畫面被路人拍下分享，網民盛讚她是「天使女學生」，吳珊霓獲其學校今日（26日）特別在早會公開表揚。

學校早會公開表揚 影片中，一名身穿紅色外套的老翁站在路邊，長褲滑落至腿部、鞋子掉在一旁，惟他似乎毫無意識。拍攝者稱，該男子疑似為失智人士，此時一名騎單車經過的女學生主動停下，蹲下身幫他整理衣物、拉好褲子、穿上鞋子，全程沒有任何嫌棄。拍攝者表示，自己因腳部受傷無法下車，只能在後方開警示燈守護，並稱「那一刻真的感受到社會的溫暖」，也期盼這份善意能夠延續，希望家人在外遇困時亦能得到好心人幫助。

影片曝光後引發熱議，網民根據制服與書包判斷，該女學生疑就讀當地「巨人高中」。不少網友留言稱讚其家教良好，盛讚她是「天使女學生」，還建議學校「應給予記大功表揚」。台媒報道，巨人高中校長證實，該學生為高中三級生吳珊霓，校內師生與家長看到影片後均十分感動，肯定其樂於助人的善良本心。校方於今日早會公開表揚，吳珊霓表示當時看到老翁行動不方便，褲子又掉下來，當下沒想太多，先把腳踏車放好就過去幫他整理，並透露未來的志向就是成為一名護理師，希望能發揮所長，幫助更多人。