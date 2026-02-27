嘴角疱疹飲涼茶未見好轉　陝西女發燒入院當晚腦死亡

嘴角疱疹別以為只是熱氣大！陝西一名女子日前嘴角疱疹，期間反覆痛癢卻不以為意，直到出現發燒嘔吐症狀求醫，當晚即因疱疹病毒侵入中樞神經系統，引發腦水腫發炎，宣告腦死亡。 抹消炎藥膏但病情加劇 據《縱覽新聞》報道，陝西一名30多歲的張姓女子（化名）近日患上嘴角疱疹，誤以為是天氣乾燥引起的「爛嘴角」，自行塗抹消炎藥膏後病情加劇。婆婆幫她買涼茶，但症狀依然未緩解，甚至出現臉頰麻木。隨後，張女士出現高燒、全身乏力等症狀，服用退燒藥後，情況不但未見好轉，嘴角紅腫加劇，還伴隨強烈的嘔吐反應。家人將她送到醫院。

經醫院檢查，張女士的病情已非普通感染，而是發展成嚴重的疱疹性腦炎。醫生指出，最初嘴角的小水泡是由單純疱疹病毒引起，隨著病毒侵入中樞神經系統，導致腦組織嚴重水腫和炎症。最終，張女士因大腦衰竭被宣告腦死亡。

根據鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉的說法，單純疱疹病毒分為1型和2型，人類是其唯一宿主。該病毒感染後會終身潛伏於人體內，當免疫力下降時容易復發。雖然大多數感染者症狀輕微或無症狀，但少數病例可能發展為嚴重的併發症，包括皮膚黏膜疱疹、角膜炎及腦炎等病症。目前，單純疱疹病毒無法根治，治療以抗病毒藥物為主。 醫生特別提醒，若出現「發熱、頭痛、意識改變」等症狀，尤其是伴隨口唇疱疹病史時，應立即求醫，以免錯過最佳治療時機。