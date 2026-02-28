海南道路未用先塌被批豆腐渣　官方：僅為地基施工失誤

據《瀟湘晨報》報道，2月11日清晨7時許，涉事路段路面出現明顯滑塌跡象，上午9時許路面完全塌陷。事發前一周當地無明顯降雨，道路尚未通車，無社會車輛通行，也不存在超重車輛碾壓的情況，這一「未用先塌」的反常現象，引發外界對施工建設品質的擔憂，質疑又是「豆腐渣工程」。

海南省瓊海市博鰲鎮的九曲路日前發生路面崩塌事故，該道路為省級在建交通項目，尚未竣工或移交養護，亦未開放通車。海南省交通運輸廳於2月26日表示，初步調查顯示，事故原因可能與路段原址為廢棄河道，地基處理不當有關。

海南省交通運輸廳26日向記者說明，該路段原址為廢棄河道，地下淤積大量軟土與淤泥，地質條件複雜。雖然施工單位按照設計要求進行了基礎換填作業，但未能精準掌握現場地質條件，導致軟基處理不當。在上部路基填築後，地基無法承載荷重，最終引發了路面滑塌。事故發生時，當地並無降雨，該路段也未開放通車，沒有社會車輛通行或超重車輛碾壓的情況。

否認「黃土直接鋪瀝青」

針對網傳「黃土直接鋪瀝青」的質疑聲音，海南省交通運輸廳強調，該道路的施工工藝完全符合規範，已依序完成軟基換填、路基填土、碎石墊層、水穩層及瀝青面層鋪設。問題的根源在於地基施工，而非路面工藝環節。

目前，海南省交通廳已組織專家完成修復方案評審，計劃於3月中旬完成，並加裝專業監測設備，對全省同類型的軟基路段展開拉網式排查，以防範類似事故再度發生。事故調查工作仍在進行中，將逐一釐清施工、建設、監理及設計等各方責任，並承諾依照相關法律法規對責任方進行嚴肅追責。