中國35歲指揮家李疏瞳 紐約路邊換車胎被撞斃

中國音樂指揮家李疏瞳2月11日在美國紐約遇車禍身亡，終年35歲。警方通報，李疏瞳在路邊換輪胎時被貨車撞倒，經送院搶救後不治。巴德音樂學院（Bard College Conservatory of Music）在社交平台發文，證實該校傑出的指揮系教師、青年指揮家李疏瞳遇意外身亡。李疏瞳逝世後留下妻子、1歲孩子以及遠在中國的父母。

《紅星新聞》引述警方通報，事發於2月11日晚上11時左右。李疏瞳在結束排練後的回家途中，其車輛在塔科尼克州立大道克林頓鎮段爆胎。李疏瞳將車輛部分停靠在路肩上，下車更換輪胎期間被一輛駛過的貨車撞倒。李疏瞳被緊急送到當地醫療中心搶救，但最終因傷勢過重不治身亡。肇事貨車司機在案發後留在現場，並全程配合警方調查。