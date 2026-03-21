博物館經濟｜美食/密室逃脫/AI 內地文創新玩法

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」，開展兩個月，參觀人次近19萬，文創盲盒掀搶購潮。這個展覽曾「駐滬」13個月，吸粉277萬人次，文創活動及周邊產品收入達4.4億元（人民幣，下同），可謂同行「銷冠」。
除了盲盒，內地博物館文創還有甚麼新玩法？博物館經濟何以興起？
文章出處：「當代中國」網站
博物館新體驗：遊嘉年華+打卡飯堂+玩「密室逃脫」
近年來，「博物館熱」持續升溫，帶旺博物館經濟。
據國家文物局數據顯示，2025年暑期全國博物館接待觀眾達3.04億人次，較2024年暑期的2.96億人次增加796萬，同比增長2.6%，創歷史新高。
作為博物館經濟一環，2025年，全國博物館的文創產品收入，僅用半年時間便超過前一年的總額，達到97億元。
看文物和買文創只是標配，內地博物館還興玩甚麼？
前文提到的「古埃及文明大展」，在上海閉幕前，博物館「7×24小時不閉館」，舉行一系列嘉年華活動，帶動館內近500款文創產品幾被搶購一空。
在博物館飯堂食飯，你又試過未？
近期，全國多地博物館開設飯堂，以「鎮館之寶」為靈感做美食：湖北省博物館的編鐘牛肉麵、皿方罍慕斯蛋糕；河南安陽殷墟博物館的甲骨文麵；河北博物院的「長信宮燈」板麵……新奇有趣，且價格親民，大受歡迎。
時下年輕人鍾意玩「密室逃脫」，洛阳古墓博物館因地制宜，推出夜遊探秘，讓遊客在古墓裏玩劇本殺。
館藏資源跨界煥新 博物館數字經濟多元
同時，隨着智能技術發展，很多博物館都在用館藏資源做跨界創新，展覽和服務也愈來愈多元。
比如，敦煌研究院推出了「尋境敦煌——數字敦煌沉浸展」，圍繞莫高窟第285窟，帶來敦煌壁畫線上知識講解互動，以及線下VR深度體驗。
西安「帝國密碼——秦始皇陵」全真XR體驗展，運用國家863計劃的物探數據加上XR技術，將史書裏「宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之」的記載，變成遊客能親眼看到的震撼場景。
這個展覽成功出海，首家海外授權體驗店已經進駐加拿大溫哥華。
像「雲博物館」、數字沉浸展、H5互動游戲、數字文創等，將博物館體驗搬到電腦和手機上，令數字資產的開發和授權更豐富。
如今，中國數字博物館用戶已達數億人次。以上這些形式，也讓博物館經濟在內容和效益都升級。
「博物館熱」從何而來？改革創新助力發展
博物館各出奇招圈粉，「博物館熱」究竟從何而來？根本原因，是國家層面的大力支持。
2021年5月，文旅部、國家文物局等9部門發布了推進博物館改革發展的指導意見，明確到2035年要建成世界博物館強國。
這個指導意見重點之一，是整合不同層級博物館發展，從三個主要方向推進。
首先，打造10至15家世界一流博物館。
截至2024年，國家一級博物館升至327家。第五批有123家新上榜，是歷史最多。
另外，據全球主題娛樂協會最近博物館報告，全球博物館接待遊客人次最多的前20名中，中國博物館佔14席。其中，北京故宮、成都武侯祠、陝西秦始皇陵分別包攬前三名，2024年客流量都超過千萬。
不難發現，中國博物館正從量變到質變，國際影響力大增，一步步走向世界一流。
其次，支持省市博物館特色化發展。
以河南安陽殷墟博物館新館為例，2024年一開館就令人眼前一亮，用上了AI、裸眼3D等技術，沉浸式數字展廳、電子互動屏的展陳方式，讓商代文物「活」起來，帶來更有意思的觀展體驗。
第三，中小博物館推進提升計劃，盤活基層資源。
許多中小型博物館都在積極創新，像武威市博物館，在開發文創產品之餘，還推出四季流動展覽、精品課程進校園等一系列品牌活動。
博物館「冷熱不均」 博物館經濟何以長紅？
雖然有政策扶持，從長遠來看，博物館經濟發展依然面臨不少挑戰。較為顯著的是，不同規模的博物館存在「冷熱不均」的結構失衡。
目前，全國博物館達7,046家，中小博物館佔七成，但受資源、人才限制，真正出圈的並不多。
而大型熱門博物館，由於客流過大，出現「一票難求」、展廳擁擠、體驗大打折扣等問題。還有文創產品難免「一時熱」、館藏IP開發同質化等困境。
有的博物館取消閉館日、延長開放時間，或推出夜遊活動來緩解。怎樣管好客流，提升逛展體驗，還要再想辦法。
現在，博物館經濟愈來愈火。有研究報告預測，未來，中國博物館行業市場規模或將增長至2萬億元以上。
不過，博物館運營，跟普通做生意不同，不是以賺最多錢為目的。傳播文化是第一位，文化底蘊是流量密碼。
在國家大力支持博物館改革發展下，博物館經濟，連接起消費和傳承，只有真正讓文物「活起來」，讓文化「火起來」，才能長紅。
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