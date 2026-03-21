博物館經濟｜美食/密室逃脫/AI 內地文創新玩法

除了盲盒，內地博物館文創還有甚麼新玩法？博物館經濟何以興起？

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」，開展兩個月，參觀人次近19萬，文創盲盒掀搶購潮。這個展覽曾「駐滬」13個月，吸粉277萬人次，文創活動及周邊產品收入達4.4億元（人民幣，下同），可謂同行「銷冠」。

2025年暑期全國博物館接待觀眾人次創歷史新高，暑假是學生集中出遊的高峰期，熱門博物館「一票難求」。（網上圖片）

前文提到的「古埃及文明大展」，在上海閉幕前，博物館「7×24小時不閉館」，舉行一系列嘉年華活動，帶動館內近500款文創產品幾被搶購一空。

看文物和買文創只是標配，內地博物館還興玩甚麼？

作為博物館經濟一環，2025年，全國博物館的文創產品收入，僅用半年時間便超過前一年的總額，達到97億元。

時下年輕人鍾意玩「密室逃脫」，洛阳古墓博物館因地制宜，推出夜遊探秘，讓遊客在古墓裏玩劇本殺。

近期，全國多地博物館開設飯堂，以「鎮館之寶」為靈感做美食：湖北省博物館的編鐘牛肉麵、皿方罍慕斯蛋糕；河南安陽殷墟博物館的甲骨文麵；河北博物院的「長信宮燈」板麵……新奇有趣，且價格親民，大受歡迎。

在博物館飯堂食飯，你又試過未？

西安「帝國密碼——秦始皇陵」全真XR體驗展，運用國家863計劃的物探數據加上XR技術，將史書裏「宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之」的記載，變成遊客能親眼看到的震撼場景。

比如，敦煌研究院推出了「尋境敦煌——數字敦煌沉浸展」，圍繞莫高窟第285窟，帶來敦煌壁畫線上知識講解互動，以及線下VR深度體驗。

同時，隨着智能技術發展，很多博物館都在用館藏資源做跨界創新，展覽和服務也愈來愈多元。

如今，中國數字博物館用戶已達數億人次。以上這些形式，也讓博物館經濟在內容和效益都升級。

像「雲博物館」、數字沉浸展、H5互動游戲、數字文創等，將博物館體驗搬到電腦和手機上，令數字資產的開發和授權更豐富。

第五批國家一級博物館新增123家，圖為揚州中國大運河博物館，也是新上榜的其中一家。（圖片來源：視覺中國）

截至2024年，國家一級博物館升至327家。第五批有123家新上榜，是歷史最多。

2021年5月，文旅部、國家文物局等9部門發布了推進博物館改革發展的指導意見，明確到2035年要建成世界博物館強國。

博物館各出奇招圈粉，「博物館熱」究竟從何而來？根本原因，是國家層面的大力支持。

2024年，全球博物館接待遊客人次最多的前3名分別是：北京故宮、成都武侯祠、陝西秦始皇陵，客流量分別為1,700萬、1,457萬、1,161萬。（網上圖片）

不難發現，中國博物館正從量變到質變，國際影響力大增，一步步走向世界一流。

其次，支持省市博物館特色化發展。

以河南安陽殷墟博物館新館為例，2024年一開館就令人眼前一亮，用上了AI、裸眼3D等技術，沉浸式數字展廳、電子互動屏的展陳方式，讓商代文物「活」起來，帶來更有意思的觀展體驗。

第三，中小博物館推進提升計劃，盤活基層資源。

許多中小型博物館都在積極創新，像武威市博物館，在開發文創產品之餘，還推出四季流動展覽、精品課程進校園等一系列品牌活動。